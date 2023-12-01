Bakan Şimşek: OVP'ye güven artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından S&P'nin Türkiye'nin görünümünü yükseltmesiyle ilgili kararına ilişkin olarak açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek açıklamasında "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P son olarak, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.