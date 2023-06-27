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Bakan Şimşek'ten rasyonel politika mesajı: 'Dönüş kademeli devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden net uluslararası rezervlerin tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini açıkladı. Rasyonel politikalara dönüş mesajı da veren Bakan Şimşek, dönüşün kademeli olarak devam edeceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı

Giriş: 27.06.2023 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Şimşek'ten rasyonel politika mesajı
Bakan Şimşek'ten rasyonel politika mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kurban Bayramı öncesi ekonomiye dair mesajlar verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, net uluslararası rezervlerin tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti" bilgisini paylaştı.

Sosyal medya paylaşımında, ekonomi için rasyonel politika mesajı da veren Bakan Şimşek, "Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

KKM'DE STOPAJ DESTEĞİ UZADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin uzatıldığını da, "Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" ifadeleri ile paylaştı.

Bakan Şimşek, ekonomi hakkında ortaya atılan dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı. Mehmet Şimşek, "Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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