Bakan Şimşek'ten rasyonel politika mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kurban Bayramı öncesi ekonomiye dair mesajlar verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, net uluslararası rezervlerin tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti" bilgisini paylaştı.

Sosyal medya paylaşımında, ekonomi için rasyonel politika mesajı da veren Bakan Şimşek, "Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

KKM'DE STOPAJ DESTEĞİ UZADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin uzatıldığını da, "Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" ifadeleri ile paylaştı.

Bakan Şimşek, ekonomi hakkında ortaya atılan dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı. Mehmet Şimşek, "Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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