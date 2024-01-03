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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: 'Hedeflerimizi tutturuyoruz' - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: 'Hedeflerimizi tutturuyoruz'

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yıl sonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:16
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        Bakan Şimşek: 'Hedeflerimizi tutturuyoruz'
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        2023 enflasyon verilerinin açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programı kapsamında hedeflerin tutturulduğunu bildirdi.

        Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yıl sonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi.

        Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yıl sonu enflasyonun yüzde 64.8 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.93, yıllık olarak ise yüzde 64.77 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 53.86 olarak gerçekleşti.

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