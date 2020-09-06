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Nitelikli gençlerin işgücü piyasasına katılmasını kolaylaştırmak için üniversitelerle işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, “ İŞKUR Kampüste projemizle gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan etkinliklerimize 83 bin 460 öğrencimiz katılım sağladı. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz 235 kariyer günü etkinliğine de 216 bin 956 kişi katılım gösterdi” dedi.

“SANAL İSTİHDAM FUARLARIMIZI 160 BİNİ AŞKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ"

Bakan Selçuk, işgücü piyasasının beklentilerini karşılayacak nitelikli eleman ile işverenleri sık sık bir araya getirme gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi. 2018 yılından bu yana 59 istihdam fuarı düzenlendiğini ve bu fuarları 900 bin 54 kişinin ziyaret etmiş olduğu bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, sanal istihdam fuarlarıyla da istihdamda arabuluculuk faaliyetlerine yeni bir anlayış getirdiklerini belirtti. Selçuk, “Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 3 sanal istihdam fuarına 299 firma katılım sağladı. Bu firmalara 160 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımızı kamu istihdam hizmetlerinden azami düzeyde yararlandırıyor, özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan engelli vatandaşlarımızın istihdam fuarlarına erişimini artırıyoruz” diye konuştu.

Bakan Selçuk, gençlerin işgücüne katılımlarına destek vermek amacıyla profil temelli danışmanlık hizmeti kapsamında ise 2018 yılından bugüne kadar 2 milyon 150 bin gencimiz ile bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.