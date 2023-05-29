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Bakan Nebati: "Güvenin perçinlenmesini bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Güven Endeksi'ndeki 1,5 puanlık yükselişi değerlendirdi. Nebati, "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz" dedi

Giriş: 29.05.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati:
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Milletvekili seçimlerinin tamamlanmış olması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimiz tarafından bir kez daha seçilmesiyle birlikte, seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz."

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