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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in yanı sıra ayrı günlerde Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine de giderek buralarda havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını da yaptıklarını belirten Bakan Kurum, Adıyaman’da yaptığı açıklamada, “10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz… İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız. Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ve burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerine başlayacağız... Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ’mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız…" dedi.

"GEÇİCİ BARINMA ALANLARI, KONTEYNER KENTLERİNİN KURULUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Kurum, depremzede vatandaşların beslenme ve geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadır kentlerin ve aş evlerinin kurulumunu başlattıklarını hatırlatarak 10 ilde de eş zamanlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızı çadır kentlerde şuan için misafir ediyoruz. Diğer illerimiz de, 10 ilimize kucak açtılar. Buradan giden misafirlerimizi orada misafir ediyorlar. İnşallah bu süreci tamamlamaya müteakip şimdi geçici barınma alanlarının, konteyner kentlerinin kurulumunu başlattık. İllerimizde etap etap kurulumlarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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