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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.

Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, dünyaya Türk'ün gücünü, vatan sevgisini gösterdiği kadim tarihe tanıklık eden Çanakkale'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Çanakkale'ye her geldiklerinde hilali yere düşürmemek için Çanakkale'yi destan şehir haline getiren aslanların, aziz şehitlerin manevi huzuruna da çıktıklarını belirterek "Onlar, savaşta gösterdikleri müthiş kahramanlıklarıyla tüm dünyaya, Türkiye'nin düşmanlarına bir şey öğretti, Çanakkale'nin geçilemediğini. Çünkü Çanakkale düşman için hiçbir zaman geçilemeyecektir ancak söz konusu dostluk, kardeşlik, üretim, ticaret, turizm, istihdam olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelecek hafta açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı ve çalışanlara teşekkür etti.

Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçip tarihi anlara tanıklık ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Bir hafta sonra 26 Şubat 2022 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile köprümüzü aziz milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Yatırım bedeli 2 Milyar 545 milyon avro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkalelileri ve tüm milletimizi şanlı tarihine ve 21. yüzyıla yaraşır bir eser ile buluşturuyoruz."

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil etmektedir. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."

İki çelik kule arasındaki köprünün, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir." dedi.

KULLANILAN BETONLA 25 BİN NÜFUSLU İLÇE KURULABİLİR

Karaismailoğlu, konuşmasında köprüyle ilgili şu bilgilere de yer verdi:

"Köprümüzün ana kablosunda kullanılan 162 bin kilometrelik toplam tel uzunluğu ile dünyanın çevresi 4 kez dönülebilmektedir. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğündedir. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet daire, yani 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabilir. Köprüde kullanılan 177 bin ton çelik ile 177 bin adet binek otomobil üretilebilmektedir. Ayrıca, köprü kulelerinin üst bağ kirişinin yerleştirilmesi esnasında 155 ton ağırlık ve 318 metre yükseklik parametreleri baz alındığında dünyada yapılan en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yani 1915 Çanakkale Köprüsü 'en'lerin projesidir. Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından biri olacaktır."

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 6 alt geçit köprüsü, 43 üst geçit, 40 alt geçit ve 236 adet menfez inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu ve biri ana kontrol merkezi ve bakım işletme merkezi olmak üzere 2 adet bakım işletme merkezinde de çalışmaları bitirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 adet fidan diktiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ayrıca, trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2 bin 557 adet aydınlatma direği, 6 bin 360 metrekare düşey levha montajı, 167 bin metrekare yatay işaretleme, 411 kilometre otokorkuluk, 196 kilometre tel çit ve 17,5 kilometre uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı gerçekleştirdik. Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında da 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı tesis ettik."

YATIRIMLARIN GSYH'YE KATKISI 110 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde 2003-2020 yılları arasında gerçekleştirilen karayolları yatırımlarının ülkenin gayrisafi milli hasılasına katkısının 109 milyar 250 milyon lirayı aştığını söyledi.

Yatırımların yıllık 6 milyar 69 milyon liranın üzerindeki katkısının yanı sıra, üretime toplam 237 milyar 539 milyon lirayı aşkın katkısı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu da üretimde yıllık 13 milyar 197 milyon lirayı aşan bir katkı anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Yeni Türkiye'nin yeni projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun kente ve bölgeye getireceği yeni yatırım ve istihdam fırsatlarına değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz henüz açılmadan bölgenin yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı, ciddi anlamda artmıştır. Ulusal ve uluslararası turizmin gelişmesine de büyük katkı sağlayacak proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na, Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine ulaşmaktadır. Proje, nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayacaktır. Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacaktır."

Karaismailoğlu, projeyle Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşimin de olumlu etkileneceğini vurgulayarak, "Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalacaktır." ifadesini kullandı.

Köprünün lojistik açıdan sağlayacağı faydayla bölgenin Türkiye ticareti ve üretimi için bir cazibe merkezine dönüşeceğini ve böylece iş turizminin gelişeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Edirne ile Kapıkule ve bu bölgelerden gelen araç trafiği, Osmangazi Köprüsü aracılığıyla Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne dağılmakta. Bu projeyle söz konusu olan araç trafiğinin Çanakkale'den de geçmesiyle bölgenin cazibesi artacaktır. Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesiyle mevcut bölünmüş güzergahı devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 kilometre kısalacaktır. Feribotla karşıya geçişlerde yaşanan zaman kayıpları dikkate alındığında Çanakkale Boğazı'ndan daha hızlı bir geçiş sağlanarak seyahat süresi oldukça kısalacaktır. Feribotla 60 dakikada geçilen, ancak saatler sürebilen bekleme süreleriyle kimi zaman hava durumuna göre kapanan geçişler nedeniyle saatleri bulan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, projemizle sadece 6 dakikaya düşecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanmaktadır. Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek, Avrupa ile Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bölgelerde gelişmeyi hızlandıracaktır."

Türkiye'yi dünyaya bağlayan projeleri hayata geçiren AK Parti hükümetlerinin yeni eseri olan projenin yeni Türkiye'den tarihi bir mesaj verdiğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil, 2053 vizyonuyla tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür. 1915 Çanakkale Köprüsü, sadece bir köprü olmanın ötesinde aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacak. Çanakkale Boğazı'nın yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprü, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmanın en önemli gelecek vizyonlarından biri olduğunu anlattı.

Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecin olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreci, ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara ilham verecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firmaların ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu açılışına şahitlik etmek üzere 26 Şubat'ta aynı yerde buluşmak üzere, milletimizi Çanakkale'ye davet ediyoruz."

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.