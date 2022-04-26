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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk oluyor.

Bakan Karaismailoğlu'ndan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz son 20 yıldır yaptığımız dünya ölçeğinde en önemli işlerde çok büyük bir mühendislik altyapımız oluştu. Artık kendi mühendislerimizle, müteahhitlik firmalarımızı dünyadaki en önemli işleri yapar hale geldik. Son 20 yılda büyük altyapı hamlesiyle hem kamu hem özel sektör tarafında yetişmiş insan gücü, son geldiğimiz Çanakkale Köprüsü'nü Türk mühendislerle yapar hale geldik. Türkiye'de hep yabancı mühendisler çalıştı son 20 yıla kadar. Artık dünyanın her tarafında Türk mühendisleri, müteahhitleri aranan hale geldiler. Metro, hızlı tren işi yapan Türk firmaları Tanzanya'da ihale alabiliyorlar. 26 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Mesleğin ilk yılları yabancılarla çalıştım, o sıkıntıları iyi biliyorum. Mühendislik, yazılım, fikir, danışmanlık ihraç etmek çok kıymetli işler hale geldi. Daha önce mühendislik ithal eden ülkeden mühendis ihraç eden ülke hale geldik. Rusya'da petrokimya tesisini Türk firmasını yapıyor aynı şekilde.



Bizim kişilerle problemimiz yok. İstanbul'a verilmiş olan sözler var. 7/24 İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için çalışan bakanlık diğer yandan keyif için koşuşturanlar var. Sonuçta kötü söz sahibine aittir. Bizim muhatabımız İstanbullular ve İstanbul'da yapılan işlerdir. Karşımızda İstanbul için hiçbir şey yapmayan, yapılan işlerin işlerin üstüne çökmeye çalışan, algı operasyonu yapan birileri var. Bütçe geliyor, yatırımlar ortada yok, para da ortada yok. Meclis'ten borçlanma yetkisi alınıyor. Yetki alınıyor ama yatırım ortada yok. Sonuçta bunun hesabını millet soracak. Sadece İstanbul'da yaşayan milletimizin hayatını kolaylaştıracak projelerdir burada konuştuğumuz şey. Karşımızda İstanbul için yapılması gereken oldukça fazla iş olduğu halde yapmayan bir kitle var. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyle gündeme geldiğini gördünüz mü? Çok ve boş lafla iş yapılmıyor.

Ben 1995 yılında İBB'de mühendis olarak işe başladım. 24 yıldır İstanbul'da çalıştım. Dünya vizyonunu İstanbul'da kazandım. Allah bana nasip etti, bakan oldum. Bu gurur bana ömür boyu yeter. Bizim burada tek çabamız Türkiye'deki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Çok kutsal bir görevim var. İstanbul da dahil olmak üzere tüm Türkiye'ye hizmet ediyorum.