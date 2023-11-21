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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: “5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar 7 milyon 579 bin kişi yararlandı” - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: “5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar 7 milyon 579 bin kişi yararlandı”

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:22
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        Bakan Işıkhan'dan prim indirimi paylaşımı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşların 5 puanlık prim indiriminden yararlanabileceğini de sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceklerini de belirtti.

        Buna göre vatandaşlar 2023 yılının temmuz ve aralık ayları arasında brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödeme imkanından faydalanabilecek.

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