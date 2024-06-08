Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Kültür Yolu Festivali’nde Türkiye'ye yılda 1 milyon turistin getiren ve geçtiğimiz günlerde iflas açıklayan Almanya merkezli tur operatörü FTI'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık olarak konuyla ilgili bir kriz masası oluşturduklarını belirten Ersoy "İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi" dedi.

İkinci olarak FTI bünyesinde bulunan ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar Türkiye'ye yönlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Başta firmaya atanan kayyum heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan, içlerinde Türk kökenli operatörlerinde yer aldığı Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık. Dün itibari ile de bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyasını da başlattık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak, aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları çok büyük bir oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte."

"7 MİLYON ALMAN ZİYARETÇİ HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ" "Üçüncü olarak firma yetkilileri, Türkiye genelinde işletmelerden olan alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan etmektedirler. Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir. Sonuç olarak, krize tatilde yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması, tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın da olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı ön görüyoruz."