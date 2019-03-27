27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, beraberindeki AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve ilgililer ile birlikte, şehrin terası olarak adlandırılan Boztepe’ye teleferikle çıktı.
Burada, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı elektrik satış tarifeleri hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Bakan Dönmez, “Bilindiği üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifelerinin kararını almış durumda. 3’er aylık dönemler halinde yapılan bu tarife kapsamında 1 Nisan-1 Temmuz arasındaki 2’nci dönemde tarifelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Elektrik ve doğalgazda tarifeler maliyet esaslı olarak hesaplanıyor. Maliyetlerdeki değişimler, kalemler bazında dikkate alındığında herhangi bir değişikliğin olmayacağı ortaya çıkmış oldu. Nihai olarak hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
“YAZ SAATİ UYGULAMASI İLE 1 MİLYAR TL'LİK TASARRUF SAĞLANDI"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2016 yılında uygulamaya konulan sabit yaz saati uygulamasına Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosunun da geçmek istemesinin, kendilerini sevindirdiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Ondan önce yaptığımız çalışmalar, sabit tek zamanlı saat uygulamasını enerji tasarrufu açısından daha hesaplı olacağını hesaplamıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan çalışmalar bunu göstermişti. Nitekim bu uygulamaya geçtikten sonra yapılan analiz ve çalışmalarda da yaklaşık 1,3 milyar kilovat saat ki bu, bugünkü rakamlarla baktığınızda 1 milyar TL’lik tasarruf sağlandığını görmüş olduk. Avrupa Birliğinin ve Avrupa Parlamentosunun da bu yönde karar vermiş olması bizi sevindirmiş oldu. Biz onlardan daha önce davranmış olduk. Burada üzücü olan taraf, o dönemde hak etmediğimiz eleştiriler almıştık, özellikle muhalefet partililerden. Doğru ortaya çıkmış odu. Avrupa Birliği de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu uygulamaya geçmiş olacak. Aramızdaki zaman zaman 2, zaman zaman 1 saat olan fark da artık tek saate gelmiş olacak.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!