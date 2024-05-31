Bağcılar'da emniyet şeridinde ambulansa yol vermeyen sürücüler kamerada
Trafikte bazı duyarsız sürücülerin ambulansa yol vermeme ısrarı devam ediyor. Bunun en son örneği İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşandı. Emniyet şeridinden ilerlemek isteyen sürücü ambulans sireni çalmasına rağmen önündeki bir araçlar oralı bile olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sirenlerini çalarak ilerleyen ambulans bu talebine karşılık bulamadı. Emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüleri, ambulansa inatla yol vermeye yanaşmadı.
AMBULANS EMNİYET ŞERİDİNE GİRMEK İSTEDİ
Olay, Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken, yoğunluk nedeniyle emniyet şeridine girdi.
TÜM UYARIYA RAĞMEN YOL VERMEDİLER
Ancak emniyet şeridindeki otomobiller nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Ambulans şoförünün siren çalıp, uyarıda bulunmasına rağmen sürücüler yol vermedi.