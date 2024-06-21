Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
Malatya'da, husumetli akrabalar arasında düğünde çıkan kavgada, 53 yaşındaki Abdullah Kazıcı tabancayla vurularak hayatını kaybetti, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K. ise yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı Reşit K., yakalandı
Malatya'da olay, dün akşam saatlerinde Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Önceden aralarında husumet bulunan Reşit K. ile Abdullah Kazıcı (53) arasında düğün salonunun önünde tartışma çıktı.
BABA OĞULA KURŞUN YAĞMURU
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Reşit K., yanında getirdiği tabancayla Abdullah Kazıcı ile oğlu A.K.’ya ateş etti.
İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI
Kanlar içerisinde yığılan Abdullah Kazıcı ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Reşit K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede düğün salonuna yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.
BABA ÖLDÜ OĞLU TEDAVİ ALTINDA
Hastanede tedaviye alınan Abdullah Kazıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K.'nın ise tedavisine devam ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.