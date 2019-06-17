Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün duyurusunu yaptıkları Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne ilişkin, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik." dedi.

AA Finans Masası'na konuk olan Aydın, konut sahibi olmak isteyen müşterilere banka tarafından sunulan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne ilişkin soru üzerine, konut sektörünün önemli paydaşlarından birisinin de bankalar olduğunu söyledi.

Türkiye'de konut kredilerinin Tüketici Yasası'ndan kaynaklanan uygulamalar nedeniyle sabit faizli olduğunu dile getiren Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Bunu yaparken Türkiye'deki mevcut konut üreticilerinin hal-i pürmel­alini de iyi bildiğimiz için onlara bir katkı olmasını istedik." diye konuştu.

Aydın, bu ürünün sektöre de sunulacak bir katkı manasına geldiğini kaydederek, çünkü müteahhitlerin bankaların iş ortağı olduğunu, üretilen veya üretimi sunulan konutların satılması gerektiğini bildirdi.

Talebi nasıl artıracaklarını düşünerek bu ürünü öne aldıklarını aktaran Aydın, "Gelecekte enflasyonun düşeceğini hepimiz biliyoruz. Göstergeler bunu doğruluyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Örneğin gelecek ay enflasyon yüzde 12 oldu. Aylık yüzde 1'e geliyor. Buna 0,19 ekliyoruz. Demek ki kullanacağımız faiz oranı yüzde 1,19. Bugün kaç? Diyelim ki yüzde 20. Aylık yüzde 1,67. Gelecekte enflasyon daha aşağı ineceği için fiyat aşağı yönlü hareket edecek." ifadelerini kullandı.

Enflasyon oranı düştükçe oranın aşağı yönlü düşeceğini dile getiren Aydın, şu anda bankanın 3 ayrı konut kredisi sunduğunu, genel kullanılan konut kredisi oranının aylık 1,69 olduğunu dile getirdi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yeni ürünümüzde ise şu anda 1,69'un biraz üstünde gibi bir fiyat çıkıyor. Ama gelecekte faizlerin ve enflasyonun aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsanız bu ürün sizin için avantajlı hale geliyor. Diğerinde faiz sabit. Demek ki bu yaptığımız ürün bir değişken faizli oluyor, enflasyona endeksli oluyor, gelecekteki paranın maliyetindeki olumlu seyir tüketiciye yansıtılacağı için biz bunu yapmış oluyoruz."

- "Fiyatların aşağı yönlü seyrettiği dönemde tüketici lehine"

Hüseyin Aydın, ürünün diğer konut kredilerinden farklı yönleri olup olmadığına dair bir soru üzerine, Tüketici Yasası'ndan dolayı bir üst maliyet belirlenmesi gerektiğini ve kendilerinin de onu belirlediklerini söyledi.

Kendilerinin genel olarak 10 yıl vadeli ürün ortaya koyduklarını anımsatan Aydın, sabit fiyatlıda da enflasyona endeksli üründe de vadelerin bu şekilde olacağını bildirdi.

Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Ziraat Bankası'nın bugün 120 ay vadeli 500 bin lira üstü bir kredi için uyguladığı aylık faizi yüzde 1,69. Ancak Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde oran şu anda yüzde 1,75'e denk geliyor. Birisi 1,69, diğer yüzde 1,75. Bu krediyi neden alayım sorusu akınıza gelebilir? Siz gelecekte 10 yıl boyunca enflasyonun aşağı yönlü olacağını düşünüyorsanız burada ödediğiniz maliyet değişecek.

Ancak diğerinde yüzde 1,69 sabit kalacak. 1,69'dan vazgeçme şansınız var mı? Var. O zaman yüzde 2 kapatma komisyonu ödüyorsunuz. Demek ki fiyatların aşağı yönlü seyrettiği dönemde tüketici lehine bir ürün üretmiş oluyoruz. Böyle bir ürüne sahip olduğunuzda bir daha kapama komisyonu ödemiyorsunuz. Bunu yılda 2 defa güncelleyebiliyorsunuz; 6 ay ve 12 ay sürelerinde."

Aydın, kredi oranını isteyen müşterilerin 6 ayda, isteyenlerin de 12 ayda bir yeni orandan hesaplanmasını isteyebileceklerini bildirdi.

"KONUT DEĞERİNİN YÜZDE 80'İNE KADAR KREDİ İMKANI"

Aydın, Tüketici Yasaları'nın belirttiği durumlar dışında kesinti uygulamadıklarını belirterek, bu krediden diğer sabit kredi türüne de geçilebildiğini, herhangi bir komisyon, masraf uygulamasının olmadığını söyledi.

Normal konut kredilerinde yaptıkları gibi evin ekspertiz değerinin yüzde 80'ine kadar olan kısmına kredi verebileceklerini dile getiren Aydın, sadece cüz'i bir ekspertiz masrafı olduğunu bildirdi.