Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.669,30 %0,34
        DOLAR 34,6562 %0,05
        EURO 36,4360 %0,14
        GRAM ALTIN 2.951,31 %0,67
        FAİZ 40,75 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 34,02 %0,09
        BITCOIN 93.297,00 %1,80
        GBP/TRY 43,6724 %0,21
        EUR/USD 1,0513 %0,23
        BRENT 73,30 %0,67
        ÇEYREK ALTIN 4.825,39 %0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ayçiçeğinde gümrük vergilerine düzenleme - İş-Yaşam Haberleri

        Ayçiçeğinde gümrük vergilerine düzenleme

        Yerli ayçiçeği yağı üreten sanayicilerin tohum ihtiyacının karşılanması, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için gümrük vergisi oranları düşürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanlığından ayçiçeği yağı için yeni karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına ve Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşvikiyle karşılanabilmesi için üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

        Bakanlığın, ülkede rekolte ve verimin düşmesine yol açan olumsuz iklim şartlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle üretimi tüm dünyada olumsuz yönde etkilenen yağlık ayçiçeği tohumunda ve yağında arz talep dengesinin sağlanması ve yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin artırılması açısından çiftçilerin gözetilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde konuyu takip ettiği bildirildi.

        REKLAM

        GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

        Yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunması amacıyla uygulanacak tedbire dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığımızca iç ve dış piyasa şartları itibarıyla gerekli görülen haller dışında 1 Temmuz-30 Kasım tarihlerinde yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, bu kapsamdaki ithalattan, çiftçiden alım yapan firmaların öncelikli olarak yararlanacağı ve söz konusu ithalata sadece Türkiye'de yerli tohumun tükeneceği ocak-nisan aylarında izin verileceği belirtildi. Bu durumun, bu yıl hasat döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumunun iyi bir fiyatla satışına imkan tanıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çiftçimizin 2025-2026 sezonu için ekim motivasyonunun olumlu yönde etkilendiği memnuniyetle gözlemlenmiştir. Diğer taraftan yağlık ayçiçeği tohumu rekoltesinde dünya genelinde gerçekleşen düşüş, dünya fiyatlarındaki yükselme eğilimi, ayrıca sanayileşme kapsamında sektörün değişen yapısı nedeniyle yurt dışındaki tedarikçilerin tohumdan ziyade ham yağ satma eğiliminde olmaları nedeniyle, bitkisel yağ üreticisi ve yağlı tohum kırma sanayicisi firmalarımızın ayçiçeği tohumu temininde sıkıntı yaşadıkları görülmektedir.

        Bu nedenle sanayicinin ve kırmacının gerekli ham maddesini yurt içinden olduğu gibi, yurt dışından da tedarikçi ülkelerin içinde bulunduğu hasat boyunca makul fiyatlarla tedarik edebilmesini, böylelikle ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gerekli tedbirlerin öncelikle alınması ihtiyacı hasıl olmuş, anılan üründe uygulanan gümrük vergisi çiftçimizi, sanayicimizi ve nihai tüketiciyi gözetecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu itibarla yağlık ayçiçeği tohumunda İthalat Rejimi kapsamında yüzde 27 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 12, ilgili Karar ile açılan tarife kontenjanı çerçevesinde yüzde 8 olarak uygulanacak gümrük vergisi ise yüzde 0 olarak revize edilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Habertürk Anasayfa