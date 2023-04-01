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Ay'a ayak basan astronotlar ilk önce Anıtkabir'i mi ziyaret etti? Doğrusu ne?

Ay'a ayak basan astronotlar gerçekten ilk önce Türkiye'yi mi ziyaret etti? Doğrusu aslında ne?

Apollo 11 görevinde yer alan astronotların Ay'a adım atma görevinin hemen ardından ilk Türkiye'ye gelerek Anıtkabir'i ziyaret ettikleri radyo sunucusu Jozi Zalma tarafından söylendi. Apollo 11 astronotlarının Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ü andıkları doğrudur. Ancak Ay'a ayak basmalarının hemen ardından Türkiye'ye geldikleri bilgisi aslında doğru değildir. İşte, Ay'a basan astronotların Anıtkabir ziyareti arkasındaki gerçek...

Giriş: 01.04.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • APOLLO 11 EKİBİ GERÇEKTEN İLK ANITKABİR'İ Mİ ZİYARET ETTİ?

    "Geveze" radyo programının sunucusu olan Jozi Zalma Apollo 11 ekibinin Ankara ziyaretine dair yanlış aktarımlar yapmıştır kendisi açıklamasında "Apollo 11 Ay'a indikten sonra Dünya'ya geri dönüyorlar. Buzz Aldrin ve diğer ekip arkadaşları birlikte özel bir seyahat gerçekleştirdiler. Türkiye'ye geliyorlar, ilk girdikleri ilk gittikleri ülkelerden biridir Türkiye.

    1969 yılında Armstron, Aldrin, Collins, seyahat dönüşü özel bir uçakla Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar ve Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunuyorlar. Enteresan olan ne biliyor musunuz? Ben gerçekten merak ettim, neden Türkiye'ye bu kadar önem verdiler. Çok sevdiğim arkadaşım Türkiye'nin ünlü DJ'lerinden David Şaboy bunun yanıtını verdi. Ben bilmiyordum açıkcası çok da ilginç bir yanıtı var.

    Atatürk'ün huzuruna gelmelerinin sebebi, aslında Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği bir Türk, ilk Türk uçak mühendisi Necdet Eraslan'ın oğlu Arsev Eraslan'ın yazdığı manuel yazılım programıydı. Uzay organizasyonu için yazılan program eğer olmasaydı Apollo 11'in bilgisayarı bozulduğu zaman Dünya'ya geri dönemeyeceklerdi. Sadece ve sadece Arsev Eraslan'ın yazdığı bu program sayesinde Dünya'ya dönebilmişler ve onlar da teşekkür etmek için Ata'nın huzuruna gelmişler" demiştir.

     

  • BİR DÜNYA TURU DÜZENLENDİ

    Radyo sunucusunun bu paylaşımından sonra birçok kullanıcı bu paylaşımı sosyal medyada gün yüzüne çıkardı. Ancak doğrusu tam olarak böyle değildir. Aslında Apollo 11 Ay'a adım attıktan sonra Dünya'ya geri dönmüş ve 29 şehir 24 ülkeyi içeren tam 38 günlük bir tur kapsamında Türkiye'yi ziyaret etmişlerdir.

     

  • NASA İYİ NİYET GÖSTERGESİ TURU OLARAK TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

    Anıtkabir ziyareti iddia edildiği gibi bir Türkiye'ye özgü durum değildir, ABD'nin Soğuk Savaş dönemindeki bir gövde gösterisidir. Apollo 11 astronotları Armstrong, Collins ve Aldrin 1969 yılında gerçekleştirdikleri bu Dünya turunu NASA kurumu kendisi "Bir iyi niyet göstergesi ve Ay'a inişin tüm insanlığın yararına yapıldığını vurgulama fırsatı" olarak nitelendirir.

     

  • TÜRKİYE İLK SIRADA DEĞİL 15. SIRADAYDI

    NASA'nın bu nitelendirmesi The New York Times gibi birçok dünyaca ünlü gazetede yer alır. "Dünya İyi Niyet Turu (The World Goodwill Tour)" kapsamında Türkiye 29 Eylül 1969'da ziyaret edilmiştir ancak ilk sırada değildir. Tur düzenlemesine göre Türkiye ziyaret edilen 15. ülkedir. 

  • İddia edildiği gibi Apollo 11 heyetinin Anıtkabir'i Arsev Eraslan nedeniyle ziyaret ettiğine dair bir emare bulunmuyor. 1969 yılında gerçekleşen ziyaret diplomatik resmi bir program ile gerçekleşti. 

     

  • PROF. DR. ARSEV ERASLAN TEK MÜHENDİS DEĞİLDİ

    Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk mühendisi adayı olarak Atatürk tarafından Fransa'ya gönderilen Necdet Eraslan'ın oğlu Arsev Eraslan gerçekten Apollo 11 Projesinin yazılım ekibinin bir üyesiydi. Ancak Dünya'ya dönüşü sağlayan yazılımın tek başına yazmadı ve lider pozisyonunda değildi. 

  • KENDİSİ İLE BERABER BAŞKA TÜRK MÜHENDİSLERDE GÖREV ALDI

    21 Temmuz 2019 tarihinde Habertürk TV'de Teke Tek Bilim adlı programa konuk olan Prof. Dr. Arsev Eraslan projeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Prof. Dr. Eraslan Apollo 11'in Dünya'ya hangi açıyla gireceği hesabını yapan yazılıma katkıda bulunduğunu belirtti ve tek başına yazdığını dile getirmedi, ayrıca kendisi ile beraber projede İsmail Akbay adlı başka bir Türk mühendisin yer aldığını da belirtmiştir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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