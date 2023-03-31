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Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı! Elon Musk, Jeff Bezos'dan çok daha fazlası!

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı!

Günümüzde Dünyanın en zengin insanları Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi kişiler olsa da, tarihin gelmiş geçmiş en zengin insanlarının servetleri üç milyarderden çok daha fazla. İşte, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı...

Giriş: 31.03.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1. MANSA MUSA

    14. yüzyılda Batı Afrika'da bulunan Mali Krallığı'nın lideri Mansa Musa'nın serveti bugün hala tam olarak tahmin edilemiyor. University of California Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rudolph Butch Ware, "Musa'nın servetiyle ilgili son yıllarda elde ettiğimiz bilgiler o kadar nefes kesici ki, ne kadar zengin ve güçlü olduğunu tam olarak tahayyül etmemizin imkanı yok" diyor.

     

  • ABD'de bulunan Celebrity Net Worth, 2012 yılında Mansa Musa'nın servetinin 400 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Ancak tarihçiler, Musa'nın servetinin rakamlarla ifade edilemeyeceği görüşünde.

    Mansa Musa'nın servetinin kaynağı ise altın. 1280 yılında dünyaya geldiği tahmin edilen Musa, 1312 yılında yahta çıktı ve Mali Krallığı büyük bir büyüme yaşadı.

    Musa zamanında krallığım sınırları bugünkü Senegal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Gine ve Fildişi Sahili'nin içine alacak kadar genişti.

    Musa'nın elinin altındaki bu topraklar çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip, bunların en başında da altın ve tuz geliyor.

    British Museum'a göre, Musa döneminde Eski Dünya'da işlem gören altının yarısı Mali Krallığı'ndan geliyordu.

  • 2. CORNELİUS VANDERBİLT

    "Comodore" lakabıyla bilinen Cornelius Vanderbilt, servetinin büyük bir bölümünü demiryolu ve denizcilik sayesinde kazandı. Yaşadığı 1800'lü dönemlerde demiryolu hizmeti hızla ilerliyordu. Bunu fırsata çeviren Vanderbilt, büyüyen demiryolu endüstrisine büyük yatırımlar yaptı ve ABD'nin ulaşım ağını tamamen değiştirdi.

    Demiryolu yanı sıra vapur hatlarını geliştiren Vanderbilt servetine servet kattı ve 185 milyar dolarlık kazancı ile dünya tarihinin en zengin insanlarından birisi oldu.

  • 3. HENRY FORD

    Ford Motor Company'nin kurucusu olan ve seri üretim montaj hattı tekniğinin geliştiricisi Henry Ford,  orta sınıf bir Amerikalı vatandaşın alabileceği ilk otomobili yaparak ulaşımda devrim yarattı.

    Model T'yi piyasaya süren Henry Ford, daha sonra dünyanın en zengin ve en tanınan isimlerinden birisi olmayı başardı. Ford'un verilere göre 199 milyar dolar serveti bulunuyor.

     

  • 4. JAKOB FUGGER

    Zengin Jakob Fugger olarak da bilinen Fugger, Avrupa kıtasının en büyük girişimcisi, tüccarı ve bankacısıydı. Fugger 30'lu yaşlarında aile tekstil şirketini işletiyor, ticaret ve bankacılık sektörlerinde ise başarısı ile Habsburg monarşisini destekleyecek potansiyele sahip oldu. Monarşiye önemli bir siyasi yön bile verdi.

  • 5. I. WİLLİAM

    1066 -1087 yılları arasında İngiltere Kralı olan I. William, tarihin gördüğü en zengin hükümdar ve insanlarından birisidir.

    Fransa'nın Normandiya bölgesinde doğan William, İngilizlerin ayaklanmalarını bastırmak için İngiltere'nin Normanlar tarafından fethedilmesini sağladı ve böylece miras kalan topraklar, evlilik yoluyla büyük bir servet elde etti. Kaynaklara göre I. William'ın serveti 229.5 milyar dolardır.

  • 6. MİR OSMAN ALİ HAN

    Mir Osman Ali Han, Hindistan'nın en büyük eyalet Haydarabad'ın son hükümdarıydı. Eyalet sınırları içinde dünyanın en verimli elmas madenin sahipti. Ayrıca Haydarabad, inci endüstrisinde de oldukça verimli bir bölgeydi. Tarihçiler, hükümdarın 100 milyon sterlinlik altın, 400 milyon sterlinlik müvecher içeren özel bir hazineye sahip olduğunu kaynaklarda geçirir.

    Tüm bunların dışında gayrimenkuller, özel olarak kullandığı yüzlerce karatlık mücevherler ve nakit paralar Ali Han'ın servetinden sadece birkaçı. Hükümdar o kadar zengindi ki 1937 yılında Time dergisi kapağında dünyanın en zengin insanı olarak tanımlandı.

  • 7. II. NİCHOLAS

    1894 yılında Romanov hanedanlığının servetini miras alan II. Nicholas, Rusya'nın görkemli döneminin son çarıdır. Çarın hazinesinde milyonlarca dolarlık mücevherler, külçe altınlar, önemli sanat eseleri yer alıyordu.

    Bununla beraber birçok mülkün de sahibiydi. 1918'deki Bolşevik devriminin ardından katledildi ve varlıklarının hepsi devrimciler tarafından ele geçirildi.

  • 8. MARCUS LİCİNİUS CRASSUS

    Crassus, Roma İmparatorluğu'nun dönüşümünde kilit rol oynamış bir general olarak bilinir. Crassus, Romalı konsül Gaius Marius'un adamlarının mallarına el koydu ve bu malları kendi çevresine ucuz fiyatla sattı.

    Böylelikle büyük bir servet elde eden Crassus, diğer bir yandan ucuza aldığı mülkleri de çok yüksek fiyatlara sattı. Roma'nın en zengin insanlarından birisi haline geldi ve toplam servetinin 200 milyon sestertius olduğu tahmin ediliyor.

  • 9. ANDREW CARNEGİE

    İskoç doğumlu olan ABD'de iş yapan Andrew Carnegie, 19. yüzyıl ABD'sinin en zengin insanlarından birisidir. Tıpkı Rockefeller'ların petrol sektöründe yaptığı gibi demir ve çelik endüstrisinde bir tekel oluşturdu.

    Hayır severliği ile ön plana çıktı ve Carnegie, 2500'den fazla kütüphane yaptırdı. Pek çok üniversite açan Carnegie, 1901 yılında şirketini J.P. Morgan'a tam 480 milyon dolarlık bir rekor fiyata sattı. Tarihsel standartlar düşünüldüğünde bu rakam hayal edilemeyecek kadar fazla.

  • 10. JOHN. D. ROCKEFELLER

    Rockefeller ailesinin zenginliğini duymayan yoktur. Aile, en ihtişamlı dönemini ABD petrolünün yüzde 90 veya 95'ini üreten bir şirkete sahip olunca yaşadı. Standard Oil'in kurucusu ve ana hissedarı olan John D. Rockefeller, Ohio'daki ilk rafinerisinin başarısının ardından ABD'nin ilk milyarderi oldu.

    İlerleyen yıllarda zekice, ancak etik dışı yatırımlarıyla servetine servet kattı. Rockefeller'ın serveti öyle bir yere geldi ki hayatını kaybetmeden önce sadece hayır kurumlarına 540 milyon dolar bağış yaptı.

    Kaynak: History Extra

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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