Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı!

ABD'de bulunan Celebrity Net Worth, 2012 yılında Mansa Musa'nın servetinin 400 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Ancak tarihçiler, Musa'nın servetinin rakamlarla ifade edilemeyeceği görüşünde.
Mansa Musa'nın servetinin kaynağı ise altın. 1280 yılında dünyaya geldiği tahmin edilen Musa, 1312 yılında yahta çıktı ve Mali Krallığı büyük bir büyüme yaşadı.
Musa zamanında krallığım sınırları bugünkü Senegal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Gine ve Fildişi Sahili'nin içine alacak kadar genişti.
Musa'nın elinin altındaki bu topraklar çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip, bunların en başında da altın ve tuz geliyor.
British Museum'a göre, Musa döneminde Eski Dünya'da işlem gören altının yarısı Mali Krallığı'ndan geliyordu.