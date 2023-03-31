YALAN SÖYLEYENLER KURGU YAPSA BİLE TERSİNİ ANLATAMAZ
Daha sonra katılımcılara yer, kişi, zaman ve konum gibi ayrıntılara odaklanarak ifadeleri yeniden değerlendirmeleri istendi. Bu ipuçlarla beraber gerçekten daha iyi ayırt etmeye başladılar.
Denemlerden birisinde, tüm ipuçlar göz önüne alınarak katılımcıların yüzde 59 oranında başarı gösterdiği tespit edildi. Ancak tüm ipuçlara değilde sadece ayrıntılara dikkat edildiğinde başarı oranı yüzde 66'ya yükseldi.
Verschuere "Doğruyu söyleyenler, olayı bizzat yaşadıkları için zengin tarif edebiliyorlar, yalancılar ise ayrıntıları kurgulamış olsa bile yakalanma riskleri artıyor."
Deney sonucunda bir yalancı olay örgüsünü kafasında çok iyi kurgulayarak anlatsa bile, olayı tekrar başından anlatmasını isteseniz veya tersinden anlatmasını isterseniz bunu başaraması çok düşüktür.