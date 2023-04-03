Uzay elbiseleri, sert ve taşınması zor kıyafetlerdir ancak aynı zamanda esnektir. Astronotların kalp atışları sürekli olarak uzman kişiler tarafından kaydedilir. Aşırı sıcaklara karşı dayanıklı olan bu kıyafet çok katmanlıdır. Birinci elbise uzay çamaşırı gibidir soğuk akımı sağlayan ince tüpler bulundurur.

Bu tüpler astronotları sıcaktan korumaya yarar. Uzay çamaşırının üzerine ikinci katman bir elbise giyilir, iç kısmı futbol topu gibi şişirilmiştir bu şekilde basınç normale getirilir. En dış kısmı ise çelik çember ile kaplıdır. Elbisenin başlığı ise kırılmaz camdan yapılır.