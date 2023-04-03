ASTRONOT KIYAFETİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Astronotlar için tasarlanan uzay kıyafetleri, vücutlarını dış etkenlerden korumak ve hayatta kalmalarını sağlamak için çok özel bir şekilde tasarlanır. Astronot elbiseleri, vücuttaki kan dolaşımının devam etmesini sağlar.
NASA'nın yeni geliştirdiği uzay kıyafetinin en büyük özelliği ise hareket kabiliyeti ve esnekliği olacak. Kıyafet hem erkeklere hem de kadınlara uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Ancak renginin yine yüksek ihtimalle beyaz olacağı açıklandı.