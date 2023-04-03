EKMEK

Tarihe yön veren en büyük besinlerden birisi tahıl yani buğdaydır. Ne kadar basit bir yiyecek gibi gözüküyor olsa da, buğdayın öğütülmesinden, ekmek fiyatlarına uygulanan değişikliklerin toplumlarda devrimlere neden olmasına kadar birçok tarihi olay meydana gelmiştir.

Bu devrimlerin tarihte en bilineni ise 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'dir. Elbette gerçekleşmesindeki tek neden ekmek değildir ancak sembol olarak gösterilir.

Benzer bir durum 1795'te İngiltere'de yaşandı, o dönemde ülkede kötü hava koşulları ve yetersiz hasat nedeniyle ulusal çapta kıtlık meydana geldi. Ülke çapında yalnızca bir yılda en az 74 ayaklanma ve eylem gerçekleşti.