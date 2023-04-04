KORKUNÇ IVAN (ÇAR IV. IVAN)
Ivan Vasiliyeviç, 16 yaşında tahta çıktı, tarihçiler 'Korkunç Ivan'ın hayatı boyunca sürekli korkunç anılmadığını ifade ederler. Ivan bir süre sonra çoçukken nefret ettiği tüm boyları, yüksek kilise yetkililerini öldürttü.
Her türlü zulümü uygulamaya başladı kadınları ve çocukları bile öldürttü. Hatta İvan'ın birçoğu zehirlenmiş veya manastırlara gönderilmiş yedi karısı vardı.
Ivan'ın akıl sağlığı yerinde değildi, eylemleri giderek şiddetlendi. Her yerde hain insan görüyordu. Oğluyla arası iyi değildi, her ne kadar sağdık olduğunu kanıtalama çalışsa bile Ivan inanmıyordu.
Oğulunun ölümünden bir gün önce Çar Ivan, hamile gelini Yelena'nın odasına habersiz girmiş ve üstü uygun olmadığı için dövmüş Yelena'da düşük yapmıştır. Oğlu bu durumu duyunca babasına karşı çok sinirlenmiş ve çıkışmıştır. Ertesi gün oğlu aynı konuyla ilgili babasına çıkışmış, Çar Ivan ise o günlerin gündeminde olan Livonya Savaşı'yla ilgili oğlunu suçlamış ve başına asası ile vurmuştur. Çar Ivan büyük pişmanlık duymuş "Kahrolayım, oğlumu öldürdüm! Oğlumu öldürdüm!" diye bağırmıştır. Oğlu ise bir an için ayılarak "Sadık bir oğul ve sade bir kul olarak ölüyorum" demiştir. Çar IV. Ivan bu olay üzerine Korkunç Ivan olarak anılmaya başlanmıştır.
Ilya Repin'in "Korkunç Ivan Oğlunu Öldürüyor" tablosu bu olayı anlatmak için yapılmıştır.