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İftar sofralarına lezzet katacak Ramazan Şerbeti tarifi! Kolay ve pratik Ramazan Şerbeti tarifi

İftar sofralarına lezzet katacak denemeniz gereken Ramazan şerbeti tarifi!

Rengarenk görünümleriyle Osmanlı döneminde sıklıkla tüketilen Ramazan şerbetleri sofraların vazgeçilmez içeceklerinden birisi olabilir. İçerisindeki malzemeler ile tam bir şifa deposu olan Ramazan şerbetinden birkaç tarifi sizler için derledik...

Giriş: 04.04.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ORİJİNAL RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

    Osmanlı mutfağına özgü bir lezzet olan şerbet, o dönemlerde genelikle bal ve limon ile hazırlanırdı. Hazırlanan şerbetler hastalıklara şifa olması için sık sık tüketilirdi. 

    Orijinal Osmanlı Ramazan şerbeti malzemeleri:

    - 2 adet tarçın

    - 1 litre su

    - 5 karanfil

    - 20 gram toz şeker

    Yapılışı:

    1 litre suya 2 çubuk tarçın ekleyin. Ardından şeker ve karanfil eklenerek 20 dakika kaynatılır. Dilerseniz içerisine elma, armut ve ayva gibi meyveler ekleyebilirsiniz. Karışımı güzelce kaynatıktan sonra süzün isterseniz sıcak, isterseniz soğuk servis edin.

  • REYHAN ŞERBETİ

    Reyhan Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılan bir bitki. Tansiyon düşürücü etkiye sahip olan reyhanın şerbeti oldukça faydalı. 

    Reyhan şerbeti yapılışı:

    Taze reyhanları şekerle beraber 3 - dakika iyice ovun. Hazırlanan karışımı derin bir tencereye aktarın ve üzerine sıcak su, tarçın çubuğu, karanfil ve limon suyu ekleyin karıştırın. Karışım kaynadıktan sonra  soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bekletin. Servis etmeden önce süzün ve buzdolabında bekletin.

     

  • KIZILCIK ŞERBETİ

    Ramazan ayının en meşhur şerbetlerinden birisi olan Kızılcığın faydası oldukça fazla. 

    Kızılcık şerbeti yapılışı:

    Şerbeti hazırlamak için öncelikle çekirdekleri ayıklayın. Kızılcıkların olgun olması önemli. Kızılcıkları bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökün ardından üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün karışımı süzün ve üzerine baş veya şeker ilave ederk tatlandırıp servis edin. 

     

  • AYVA ŞERBETİ

    Sindirim sorununa karşı iyi gelen ayva aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahip. 

    Ayva şerbeti yapılışı:

    Dört adet ayvayı saplarından ve çekirdeklerin ayırın. Dilimledikten sonra kabuklarıyla beraber bir buçuk litre suya ekleyerek kaynatın. Bu sırada şerbeti tatlandırmak için birkaç dilim elma atabilirsiniz. Şerbet kaynadıktan sonra oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. Ayva şerbetini yaparken çekirdekleri ile kaynatırsanız renk almasını sağlarsınız.

  • GÜL ŞERBETİ

    Özellike mideye ve sindirime iyi gül şerbetini hazırlamak oldukça pratik.

    Gül şerbeti yapımı:

    Bir avuç kırmızı veya pembe gül yaprağını yıkayın ve şeker ya da bal ile güzelce ovun. Ardından bir kabın içerisine ekleyin. Üzerine limon suyu ve kaseyi dolduracak kadar su ekleyip bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün gül şerbetini süzün ve isterseniz karanfil ekleyerek servis edin.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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