ORİJİNAL RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ
Osmanlı mutfağına özgü bir lezzet olan şerbet, o dönemlerde genelikle bal ve limon ile hazırlanırdı. Hazırlanan şerbetler hastalıklara şifa olması için sık sık tüketilirdi.
Orijinal Osmanlı Ramazan şerbeti malzemeleri:
- 2 adet tarçın
- 1 litre su
- 5 karanfil
- 20 gram toz şeker
Yapılışı:
1 litre suya 2 çubuk tarçın ekleyin. Ardından şeker ve karanfil eklenerek 20 dakika kaynatılır. Dilerseniz içerisine elma, armut ve ayva gibi meyveler ekleyebilirsiniz. Karışımı güzelce kaynatıktan sonra süzün isterseniz sıcak, isterseniz soğuk servis edin.