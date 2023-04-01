"Ramazanın 10. günü bugün ne pişirsem?" diyenlere kolay iftar menüsü!

SOĞAN KEBABI

Kebap için;

1 kilo ufak veya arpacık soğan

350 gr veya 500 gr az yağlı kıyma

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 çay kaşığı tuz

Sos için;

Çeyrek çay bardağı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 çay bardağı su

YAPILIŞI

Kıymayı bir yoğurma kabına alın. İçerisine tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave edin 5 dakika yoğurun. Soğan sayısı kadar parçalara bölüp yuvarlak şekil verip kenara alın. Soğanları tepelerindeki saçakları bıçak ile kesin. Yıkaın ve soğanın ilk kabuk katmanını atın.

Tam ortasından soğanın katlarını çıkarın arasında boşluk kalmalı bu boşluğa köfteler sığdırılacak. Soğanların arasına köfteleri sıkıştırın ve tepsiye ya da güveç kabına dizin. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında soğanşarın ve köftelerin rengi değişinceye kadar pişirin.

Nar ekşisi ve salçayı bir kasede karıştırın. Pişen soğanları fırından alın ve kaşık yardımıyla üzerine bu sostan dökün. Tepsinin üzerine folyo kapatın ve 10 - 15 dakika daha soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.