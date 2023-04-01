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"Ramazanın 10. günü bugün ne pişirsem?" diyenlere kolay iftar menüsü! İftar da ne pişirsem, pratik iftar menüsü

"Ramazanın 10. günü bugün ne pişirsem?" diyenlere kolay iftar menüsü!

Ramazan ayının 10. gününü geride bırakırken, Cumartesi akşamı "İftara ne yapsam? diye düşünen vatandaşlarımız için pratik yapması kolay ancak bir o kadar da lezzetli tarifleri derledik.

Giriş: 01.04.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DOMATES ÇORBASI

    4 -5 adet olgun domates

     2 yemek kaşığı tereyağı

    3 çorba kaşığı un

    1 litre sıcak su

    1 su bardağı süt

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

    YAPILIŞI

    Tereyağı ve unu bir tencerede orta ateşte kokusu çıkana kadar kavurun. Domasteslerin kabuklarını soyun ve varsa robottan geçirin ya da rendeleyin. Daha sonra domastesleri kavrulan un ve tereyağına ekleyin biraz pişirin.

    Üzerine sıcak suyu ilave edin ve 15 dakika kaynatın. Son olarak sütü ekleyin karıştırmaya devam edin. Tuzunu ilave etmeyi unutmayın. Servis ederken, rendelenmiş kaşar ekleyin.

     

  • BOSTANA SALATASI

    5 adet domates

    2 adet salatalık

    yarım kuru soğan

    2 adet yeşil biber

    yarım demet maydanoz

    Sosu için;

    yarım çay bardağı zeytinyağı

    3 yemek kaşığı nar ekşisi

    1 yemek kaşığı isot

    1 yemek kaşığı sumak

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı biber salçası

    1 çay kaşığı tuz

     

    Tüm sos malzemelerini bir kasede iyice karıştırın. Domateslerin kabuklarını soyun 1 tanesini rendeleyin, geri kalanını küçük küpler halinde doğrayın. Salatalıkları küp şeklinde doğrayın. Yeşil biberi, soğanı ve maydanozu yine küçük doğrayın. Doğranan tüm malzemeleri çukur bir kaseye alın ve üzerine sosu dökün. Tamamen karıştırıp servis edin.

     

  • YOĞURTLU PATLICANLI BULGUR KÖFTESİ

    Bulgur köftesi için;

    1 su bardağı köftelik bulgur

    1 su bardağı ılık su

    4 yemek kaşığı un

    1 adet yumurta

     1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı pul biber

    yarım çay kaşığı karabiber

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Yoğurtlu patlıcan için;

    2 adet patlıcan

    1,5 su bardağı yoğurt

    2 diş sarımsak

    yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı

    1,5 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    YAPILIŞI

    Bulguru bir kaseye alın, üzerine ılık su dökün. Ardından üstünü örtün ve şişmesini bekleyin. Bu sırada patlıcanları közleyin. İsterseniz fırında 180 - 190 derecede 30 dakika veya ocakta yapabilirsiniz. Kabuklarını soyduktan sonra patlıcanları incecik doğrayın.

    Yaklaşık 30 - 40 dakika sonra şişmiş olan bulgurların üzerine önce yumurta sonra un ve son olarak baharatları ekleyip yoğurun. Bulgur harcını elinizde sıktığınızda şekil alıyorsa olmuş demektir.

    Harçtan bir tatlı kaşığının yarısı kadar alarak elinizin içinde bastırın ve yuvarlak misket şekli verin. Sıkıca bastırmazsanız köfte dağılır. Hazırladığınız köfteleri önce tencerede kaynayan suda haşlayın. Köfteler suyun yüzeyine çıkınca alın.  

    Daha sonra bir tavaya tereyağı koyun, salçayı eritin ve 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Haşladığınız köfteleri içerisine ekleyin ve tavayı sallayarak renk almasını sağlayın.

    Son olarak yoğurt, patlıcan, zeytinyağı baharatları güzelce karıştırın. Patlıcanlı yoğurt karışımını tabağın altına köfteleri de en üste yerleştirin.

     

  • SOĞAN KEBABI

    Kebap için; 

    1 kilo ufak veya arpacık soğan

    350 gr veya 500 gr az yağlı kıyma

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    2 çay kaşığı tuz

    Sos için;

    Çeyrek çay bardağı nar ekşisi

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    1 tatlı kaşığı biber salçası

    1,5 çay bardağı su

    YAPILIŞI

    Kıymayı bir yoğurma kabına alın. İçerisine tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave edin 5 dakika yoğurun. Soğan sayısı kadar parçalara bölüp yuvarlak şekil verip kenara alın. Soğanları tepelerindeki saçakları bıçak ile kesin. Yıkaın ve soğanın ilk kabuk katmanını atın.

    Tam ortasından soğanın katlarını çıkarın arasında boşluk kalmalı bu boşluğa köfteler sığdırılacak.  Soğanların arasına köfteleri sıkıştırın ve tepsiye ya da güveç kabına dizin. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında soğanşarın ve köftelerin rengi değişinceye kadar pişirin.

    Nar ekşisi ve salçayı bir kasede karıştırın. Pişen soğanları fırından alın ve kaşık yardımıyla üzerine  bu sostan dökün. Tepsinin üzerine folyo kapatın ve 10 - 15 dakika daha soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

     

  • ÇİLEKLİ GÜLLAÇ

    250 gram çilek

    5 avuç antep fıstığı veya ceviz

    1,5 lüle kaymak 

    10 yaprak güllaç

    Şerbet için;

    500 gram çilek

    1,5 litre su

    2 bardak şeker

    1 adet vanilya

    Üzerine fındık, ceviz veya fıstık

    8-10 dal nane 

    5 adet çilek

    YAPILIŞI

    500 gram çileği kabaca 3-4 parça halinde dilimleyin. Şerbeti için 1,5 litre su, 2 bardak şeker, çilek ve vanilyayı tencereye ekleyerek kaynatın.

    Rengi pembeleşince 10 dakika tıkırdatmanız yeterli. Alıtını kapatıp soğumaya bırakın. 

    250 gram çileği küp küp doğrayın. Ayrı bir kasede 5 avuç ceviz veya fıstığı, kaymak ile karıştırın. 10 yaprak güllacın önce 5 yaprağını şerbetleyin ve teker teker yerleştirin. 5. katına hazırlanmış olan kaymak karışımını ve çilekleri ekleyin. Üzerine kalan 5 kat güllaç yaprağını şerbete batırarak ekleyin. Şerbetini çekince üzerine serpilecek malzemeleri ekleyin.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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