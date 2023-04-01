"Ramazanın 10. günü bugün ne pişirsem?" diyenlere kolay iftar menüsü!

YOĞURTLU PATLICANLI BULGUR KÖFTESİ
Bulgur köftesi için;
1 su bardağı köftelik bulgur
1 su bardağı ılık su
4 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
Yoğurtlu patlıcan için;
2 adet patlıcan
1,5 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Bulguru bir kaseye alın, üzerine ılık su dökün. Ardından üstünü örtün ve şişmesini bekleyin. Bu sırada patlıcanları közleyin. İsterseniz fırında 180 - 190 derecede 30 dakika veya ocakta yapabilirsiniz. Kabuklarını soyduktan sonra patlıcanları incecik doğrayın.
Yaklaşık 30 - 40 dakika sonra şişmiş olan bulgurların üzerine önce yumurta sonra un ve son olarak baharatları ekleyip yoğurun. Bulgur harcını elinizde sıktığınızda şekil alıyorsa olmuş demektir.
Harçtan bir tatlı kaşığının yarısı kadar alarak elinizin içinde bastırın ve yuvarlak misket şekli verin. Sıkıca bastırmazsanız köfte dağılır. Hazırladığınız köfteleri önce tencerede kaynayan suda haşlayın. Köfteler suyun yüzeyine çıkınca alın.
Daha sonra bir tavaya tereyağı koyun, salçayı eritin ve 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Haşladığınız köfteleri içerisine ekleyin ve tavayı sallayarak renk almasını sağlayın.
Son olarak yoğurt, patlıcan, zeytinyağı baharatları güzelce karıştırın. Patlıcanlı yoğurt karışımını tabağın altına köfteleri de en üste yerleştirin.