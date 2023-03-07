Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Avustralya Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3.6 ile 11 yılın en yüksek seviyesine çekti

Giriş: 07.03.2023 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
Avustralya'da üst üste 10. faiz artırımı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Avustralya Merkez Bankası (RBA) enflasyonu dizginlemek amacıyla 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3.6'ya yükseltti. RBA böylece son 10 toplantısında da faiz artırım kararı almış oldu. Politika faizi de son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede enflasyon geçen yıl sonunda yüzde 7.8 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. RBA'nın yüzde 2-3 aralığında enflasyon hedefi bulunuyor.

Karar sonrası yazılı açıklamada bulunan RBA Başkanı Philip Lowe muhtemelen faiz artırımlarının devamının geleceğini belirterek "Kurul, enflasyonu hedefe döndürmekte kararlıdır ve bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tarih açıklandı: Seçimler ne zaman yapılacak?
Tarih açıklandı: Seçimler ne zaman yapılacak?
Hatay 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!
Hatay 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünyada nasıl yankılandı?
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünyada nasıl yankılandı?
Bu iller için yağmur uyarısı
Bu iller için yağmur uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.