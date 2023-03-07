Avustralya'da üst üste 10. faiz artırımı

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Avustralya Merkez Bankası (RBA) enflasyonu dizginlemek amacıyla 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3.6'ya yükseltti. RBA böylece son 10 toplantısında da faiz artırım kararı almış oldu. Politika faizi de son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede enflasyon geçen yıl sonunda yüzde 7.8 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. RBA'nın yüzde 2-3 aralığında enflasyon hedefi bulunuyor.

Karar sonrası yazılı açıklamada bulunan RBA Başkanı Philip Lowe muhtemelen faiz artırımlarının devamının geleceğini belirterek "Kurul, enflasyonu hedefe döndürmekte kararlıdır ve bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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