Avrupa’nın en büyük enerji santrali çölden, koyunların otladığı meraya dönüşüyor

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) yapılan 'Otlatma Pilot Uygulaması' ile hem yenilenebilir enerji hem de hayvancılık/tarım endüstrilerine fayda sağlanarak, çevre dostu çifte kazanç sağlayan bir proje hayata geçirildi.

Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı.

Toplam 3.256.038 adet güneş paneline sahip olan tesis, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali konumunda olmasıyla da öne çıkıyor.

“VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata “Karapınar Güneş Enerjisi Santrali sadece Türkiye için değil dünya için, insanlık için, geleceğimiz için çok önemli bir yatırım girişimi. Zira dünyada çok tuhaf şeyler oluyor. Örneğin Libya, Kuzey Afrika’da yazın ortasında sel oluyor. On binlerce kişi hayatını kaybediyor. Biz de biliyorsunuz geçen sene bu sene felaketler yaşadık. Tayfunlar, Japonya'da, Çin'de, Amerika'da, Avustralya'da her yerde artıyor. Biz insanlar ne yaptık son 200 yılda? Yüzlerce, milyarlarca yıldır toprağın altındaki, milyarlarca ton karbonu çok kısa bir sürede atmosfere saldık ve ondan sonra bu felaketler başladı. Dolayısıyla bundan kurtulmak için ‘yeşil enerji’ diyoruz şu anda. Kalyon Enerji olarak bizim iş planımız, misyonumuz, vizyonumuz, her şeyimiz yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak. Özellikle de yenilenebilir enerjide iki alana yatırım yapıyoruz: Güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi. Bugünkü yıldızımız Karapınar Güneş Santrali’nde bizim sürdürülebilirlik ekibimizin 6 aydan beri üzerinde çalıştığı bir proje vardı ve o proje başarılı oldu diyebiliriz. Çok önemli, heyecan verici bir şey. Güneş santrallerinin aynı zamanda otlak olarak kullanılması. Hayvancılığa katkıda bulunması” ifadelerini kullandı.