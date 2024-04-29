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        Haberler Stil Avrupa'nın en güzel kokan şehirleri

        Avrupa'nın en güzel kokan şehirleri

        Burnunuzu tıkamadan dolaşabileceğiniz, 10 güzel kokulu Avrupa şehri belirlendi

        Giriş: 29.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:57
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        • 1

          Yapılan bir araştırmada, ziyaret ettiğinizde burnunuzu tıkamanız gerekmeyecek en iyi 10 Avrupa şehri sıralandı. İnsanların sigarayı bırakıp daha sağlıklı alternatiflere geçiş yapmasına yardımcı olan Birleşik Krallık şirketi HAYPP'ın yaptığı, Time Out dergisinde yayımlanan araştırmaya göre en iyi kokan şehir, Yunanistan'ın başkenti Atina oldu.

        • 2

          En iyi kokan şehirleri belirlemek için, Avrupa'da 30 büyük şehre temizlik, çiçekçi dükkanları, pastaneler ve parfüm mağazalarının oranı gibi faktörlere dayalı bir 'koku puanı' verildi.

          Dünyanın en eski başkentlerinden biri olan Atina, 10 üzerinden 8,3 ile en yüksek puanı aldı.

          Atina, leziz yiyecekler sunan çok sayıda fırınıyla, her 10 kilometrekareye kokulu buketler satan 31 çiçekçi ve 22 aromatik parfümeri düşen bir şehir oluşuyla en iyi kokan şehir ünvanını aldı.

        • 3

          Fırınlarından yayılan baget ekmek kokusuyla Paris, tertemiz sokaklarıyla İsviçre başkenti Zürih de ikinci ve üçüncü olarak Atina'ya eşlik etti.

        • 4

          Türkiye'den hiçbir şehir bu listeye dahil edilmezken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa, en iyi kokan 6'ncı şehir oldu.

        • 5

          İşte en iyi kokan 10 şehir:

          1. Atina, Yunanistan

          2. Paris, Fransa

          3. Zürih, İsviçre

          4. Dublin, İrlanda

          5. Lüksemburg

        • 6

          6. Lefkoşa, KKTC

          7. Kopenhag, Danimarka

          8. Bükreş, Romanya

          9. Valletta, Malta

          10. Amsterdam, Hollanda

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