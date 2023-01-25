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Haberler Otomobil

Avrupa'da ticari araç satışları 2022'de geriledi

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, 2022'de tedarik sıkıntıları nedeniyle yüzde 14.6 düştü

Giriş: 25.01.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa'da ticari araç satışları 2022'de geriledi
AA

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, geçen yıl tedarik sıkıntıları sonucunda önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 azalarak 1 milyon 606 bin 804'e indi.

AB ülkeleri arasında 2022'de ticari araç satışları önceki yıla göre Fransa'da yüzde 17,7, İspanya'da yüzde 16,7, Almanya'da yüzde 11 ve İtalya'da yüzde 10,5 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında geçen yıl en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 397 bin 519, Almanya'da 312 bin 391, İtalya'da 189 bin 690 ve İspanya'da 145 bin 417 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, aralık ayında da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşerek 148 bin 149 oldu.

Böylece, AB'de toplam ticari araç satışları, geçen yılın her ayında yıllık bazda gerilemiş oldu.

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