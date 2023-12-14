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        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'da hidrojen yakıt hücresi yatırımı - Otomobil Haberleri

        Avrupa'da hidrojen yakıt hücresi yatırımı

        Forvia, Michelin ve Stellantis'in eşit oranda ortak olduğu girişim Symbio, ilk dev-fabrikası SymphonHy'nin açılışını yaptı. Yıllık 50 bin adet yakıt hücresi sistemi üretim kapasitesiyle faaliyete geçmeye hazırlanan SymphonHy, Avrupa Birliği ve Fransız hükümeti tarafından desteklenen, 1 milyar euro değerinde stratejik bir proje olan HyMotive'in bir parçası olacak. Yapılan açıklamaya göre, yakıt hücreleri konusunda Symbio tarafından desteklenen Stellantis, hidrojen çözümlerini Avrupa'da halen mevcut orta boy ticari araçların ötesinde genişletmeye devam edecek ve Kuzey Amerika pazarı için büyük boy ticari araçlar, Ram pikaplar ve ağır hizmet kamyonları sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:57
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        Avrupa'da hidrojen yakıt hücresi yatırımı
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        Stellantis, ortağı olduğu girişim Symbio’nun dev fabrikasının açılışına hazırlanıyor. Forvia, Michelin ve Stellantis’in eşit oranda ortak olduğu girişim Symbio, ilk dev-fabrika SymphonHy’nin açılışını yaptı.

        Fransa’nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Saint-Fons’ta kurulan SymphonHy, Avrupa’nın en büyük entegre yakıt hücresi üretim tesisi olacak.

        Symbio’nun teknolojik ve endüstriyel liderliğini teyit eden tesis, grubun genel merkezine, bir üretim tesisine, inovasyon merkezine ve Symbio Hidrojen Akademisi’ne ev sahipliği yapıyor.

        İlk aşamada yıllık 16 bin adetlik üretim kapasitesiyle faaliyete geçecek olan SymphonHy, 2026 yılına kadar bu kapasitesini 50 bin adede çıkaracak. 26 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan tesisin bu hacmi, 2026 yılına kadar 40 bin metrekareye ulaşacak. 7 bin metrekaresi inovasyon odaklı çalışmalara ayrılan tesiste 8 bin metrekarelik ISO 8 sertifikalı temiz oda da inşa edildi.

        TİCARİ ARAÇLARDA KULLANACAK

        Symbio’nun ortak hissedarı olan Stellantis ise, Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy ve Opel Vivaro-e modelleri ile hafif ticari araçlara yönelik sıfır emisyonlu hidrojen çözümünü sunacak. Yapılan açıklamaya göre, şirket, orta güç seviyesine sahip 500 kilometreye kadar menzil sunan ve 10 dakikadan kısa sürede şarj edilebilen büyük ticari araçları kapsayacak şekilde ürün gamını genişletiyor.

        Öte yandan, Stellantis, taşıma kapasitesinden ödün vermeden, 512 kilometre veya 320 kilometre menzilli ve hızlı depo dolumu ile araç portföyünü elektrikli hale getirme hedefi doğrultusunda, Ram marka pikaplar için bir hidrojen teknolojisi geliştirme planlarını açıkladı. Bu araçların tamamı Symbio tarafından üretilen yakıt hücreleriyle donatılacak.

        Konu hakkında konuşan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Hidrojen, ticari araç müşterilerine sunduğumuz teknolojilerin bir parçası. Bu teknoloji, 2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 100 ve ABD'de yüzde 50 elektrikli satışına ulaşma hedefimizi desteklemek üzere geliştirdiğimiz elektrikliye geçiş ekosisteminin yapı taşı" dedi.

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