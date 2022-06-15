Avrupa borsalarına ECB dopingi

Avrupa borsaları, güne Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) olağandışı toplantı kararının ardından yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,56 artışla 409,6 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 13.436 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 7.222 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 primle 6.007 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,17 değer kazancıyla 22.320 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1,0470 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.
ECB Yönetim Konseyi'nin, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağının duyurulmasının ardından Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin hızlandığını aktaran analistler, toplantıdan çıkacak sonuçların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Almanya'da dün açıklanan yıllık enflasyon, mayısta 7,9 artarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75'le son sekiz yılın zirvesine, İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirileri ise yüzde 4,19'a çıktı.
Analistler, son veri ve fiyatlamaların ECB para politikası kararlarında beklediği alana sahip olamayacağına işaret etmeye başladığını belirterek, ECB’nin toplantı kararının, İtaya ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faiz farkının dün Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın üzerine çıkmasının ardından gelmesine dikkati çekti.
Bugün, Fed ve ECB toplantılarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, başta doğal gaz olmak üzere emtia fiyatlarındaki seyrin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!