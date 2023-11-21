HAVA DURUMU SON DAKİKA | Ege ve Akdeniz'de sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı! 22 Kasım yarın İstanbul, Aydın, Muğla hava durumu

HAVA DURUMU SON DAKİKA | Ege ve Akdeniz'de sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı! 22 Kasım yarın İstanbul, Aydın, Muğla hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA AA'da yer alan habere göre Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esecek rüzgar, perşembe günü etkisini yitirecek.

MUĞLA VE AYDIN'DA KUVVETLİ YAĞIŞ Muğla ve Aydın kıyılarında bu gece saatlerinden sonra güneydoğudan esen kuvvetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak, yarın gün boyunca kuvvetli, Marmaris çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak görülecek. REKLAM

SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖĞLEYİN BAŞLAYIP AKŞAM BİTECEK Meteoroloji’den yapılana açıklamada, “Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

MARMARA'DA DA SAĞANAK Öte yandan, Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'na göre yarın İstanbul'da da sağanak bekleniyor. Sıcaklığın İstanbul'da 18, İzmir'de yağmurlu 20 ve Başkent'te 14 derece parçalı bulutlu olacağı bildirildi. Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı! Haberi Görüntüle