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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı! - Güncel haberler

        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı

        Samsun'da eski karısına şiddet uyguladığı için yaklaşması yasak olan ve ayağına takılan elektronik kelepçeyi halı sahada yaptığı sinsi planla çıkardığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:59
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        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
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        Samsun'da eski eşi Havanur Akan Beşiktepe´ye (30) sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan, ayağına takılan elektronik kelepçe halı saha maçında çıktığı öne sürülen Eren Ç. (28), gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre İlkadım ilçesinde yaşayan Havanur Akan Beşiktepe, 2020'de çalıştığı çağrı merkezinde tanıştığı Eren Ç. ile evlenip, Erzurum'a yerleşti. Evliliğinin 40'ıncı gününde eşi tarafından darp edilen Beşiktepe'nin omzu alçıya alındı, bir süre sonra da ağzına silah dayanarak tehdit edildi.

        Samsun'a ailesinin yanına dönen Beşiktepe, hamile olduğunu öğrendi. Müjdeli haberi vermek isteyen genç kadın, eşinden 'O çocuk benden değil; sen Samsun'a gidince hamile kaldın' cevabını aldı. Yine de cevap sonrası Erzurum'a dönen Beşiktepe, 3'üncü ayda maddi geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada Eren Ç. tarafından tekmelendi. Kavga sonrası hastaneye giden Havanur Akan Beşiktepe, düşük yaptığını öğrendi. Bunun üzerine tekrar Samsun'a dönen genç kadın, açtığı boşanma davasını kazandı.

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        Hakkında uzaklaştırma kararı olan Eren Ç., 12 Ağustos'ta Havanur Akan Beşiktepe'nin evinin önüne geldi. Burada Eren Ç.'yi gören Beşiktepe, cebinden telefonunu ve biber gazını çıkardı. Eski eşi kendisine saldırınca biber gazını kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Eren Ç., mahkemenin adli kontrol kararının ardından ayağına elektronik kelepçe takılarak salıverildi.

        Eren Ç.'nin 18 Kasım´da bir halı sahada futbol oynadığı sırada darbe alan elektronik kelepçesi çıktı. Çalışma başlatan polis, sinyalin alındığı halı sahaya giderek Eren Ç.'yi yakaladı. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürülen Eren Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Eren Ç., dün akşam savcının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
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