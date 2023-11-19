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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi - Samsun haberleri

        Halı sahada sinsi plan iddiası! Eski eşinin elektronik kelepçesi çıktı, 'Hayatım yine tehlikede' dedi

        Samsun'da daha önce eski eşi tarafından darp edilen ve uzaklaştırma kararı çıkartan Havanur Akan Beşiktepe, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Eski Kocasına takılan elektronik kelepçenin halı sahada maç oynadığı sırada çıktığını belirten Beşiktepe, "Futbol oynamayı sevmez, genel olarak izleyicidir. Çok nadir oynamaya giderdi. 3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:53
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        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
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        Samsun'da eski eşi E.Ç.'ye (28) takılan elektronik kelepçenin halı sahada maç oynadığı sırada çıktığını belirten Havanur Akan Beşiktepe (30), "3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede. Başıma bir şey gelirse sorumlusu, E.Ç.'dir" dedi.

        İlkadım ilçesinde oturan Havanur Akan Beşiktepe, 2020'de çalıştığı çağrı merkezinde tanıştığı E.Ç. ile evlenip, Erzurum'a yerleşti.

        İddiaya göre; evliliğinin 40'ıncı gününde eşi tarafından darp edilen Akan'ın omzu alçıya alındı, bir süre sonra da ağzına silah dayanarak tehdit edildi.

        DHA'da yer alan habere göre Samsun'a ailesinin yanına dönen Beşiktepe, hamile olduğunu öğrendi. Müjdeli haberi vermek isteyen Beşiktepe, eşinden 'O çocuk benden değil; sen Samsun'a gidince hamile kaldın' cevabını aldı.

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        Yine de cevap sonrası Erzurum'a dönen Beşiktepe, 3'üncü ayda maddi geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada E.Ç.'nin tekmelerinin hedefi oldu. Kavga sonrası hastaneye giden Beşiktepe, düşük yaptığını öğrendi. Bunun üzerine tekrar Samsun'a dönen Beşiktepe, açtığı boşanma davasını kazandı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan ihraç uzman çavuş E.Ç., 12 Ağustos'ta Beşiktepe'nin evinin önüne geldi. Burada E.Ç.'yi gören Beşiktepe, cebinden telefonunu ve biber gazını çıkardı. Eski eşi kendisine saldırınca Beşiktepe, biber gazını kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

        E.Ç., polis ekiplerince ayağına elektronik kelepçe takılarak salıverildi. İddiaya göre; E.Ç.'nin, dün akşam bir halı sahada futbol oynadığı sırada darbe alan elektronik kelepçesi çıktı. Çalışma başlatan polis, sinyalin alındığı halı sahaya giderek E.Ç.'yi yakaladı. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği´ne götürülen E.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Elektronik kelepçenin 3 gün sonra yeniden takılacağı belirtildi.

        "BÖYLE BİR OLAY, ZATEN YAŞANDI"

        Buna benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirten Havanur Akan Beşiktepe, "Bundan önce de kendisine kelepçe takılmıştı. O gün beni aradı ve 'Azrail'in olacağım senin' dedi. Böyle bir olay, zaten yaşandı. Şimdi de dün kelepçesi çıkmış. Futbol maçından önce beni yine aradı ve bir şey söylemeden kapattı. Akşam da böyle bir olay yaşandı. Futbol oynamayı sevmez, genel olarak izleyicidir. Çok nadir oynamaya giderdi. Ancak dün beni arayıp, sonrasında kelepçenin bozulması daha önceki yaşadığım olaydan kaynaklı normal gelmedi. Nasıl çıkarıldığı konusu ile ilgili araştırma yapılmasını istedim. Polis ekipleri, bununla ilgili araştırma yapacak ama 3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede. Başıma bir şey gelirse sorumlusu, E.Ç.'dir" dedi

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