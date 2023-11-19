Samsun'da eski eşi E.Ç.'ye (28) takılan elektronik kelepçenin halı sahada maç oynadığı sırada çıktığını belirten Havanur Akan Beşiktepe (30), "3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede. Başıma bir şey gelirse sorumlusu, E.Ç.'dir" dedi.

İlkadım ilçesinde oturan Havanur Akan Beşiktepe, 2020'de çalıştığı çağrı merkezinde tanıştığı E.Ç. ile evlenip, Erzurum'a yerleşti.

İddiaya göre; evliliğinin 40'ıncı gününde eşi tarafından darp edilen Akan'ın omzu alçıya alındı, bir süre sonra da ağzına silah dayanarak tehdit edildi.

DHA'da yer alan habere göre Samsun'a ailesinin yanına dönen Beşiktepe, hamile olduğunu öğrendi. Müjdeli haberi vermek isteyen Beşiktepe, eşinden 'O çocuk benden değil; sen Samsun'a gidince hamile kaldın' cevabını aldı.

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Yine de cevap sonrası Erzurum'a dönen Beşiktepe, 3'üncü ayda maddi geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada E.Ç.'nin tekmelerinin hedefi oldu. Kavga sonrası hastaneye giden Beşiktepe, düşük yaptığını öğrendi. Bunun üzerine tekrar Samsun'a dönen Beşiktepe, açtığı boşanma davasını kazandı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan ihraç uzman çavuş E.Ç., 12 Ağustos'ta Beşiktepe'nin evinin önüne geldi. Burada E.Ç.'yi gören Beşiktepe, cebinden telefonunu ve biber gazını çıkardı. Eski eşi kendisine saldırınca Beşiktepe, biber gazını kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.