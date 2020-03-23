Avrupa borsaları kayıplarının bir kısmını telafi etti - haberler

HABERTURK.COM / AA

Avrupa borsaları mart boyunca bazı günler merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladıkları önlemlerle yükselse de genel olarak koronavirüs salgını sebebiyle düşüş trendini sürdürdü.

Bugün de TSİ 15.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2.15 değer kaybıyla 287 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.94 azalışla 8.845 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.63 düşerek 5.106 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1.65 değer kaybederek 6.337 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.67 azalarak 4.021 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.78 gerileyerek 15.609 puan oldu.

YATIRIMCI RİSKTEN KAÇINIYOR

Sabah saatlerinde Avrupa borsalarında yüzde 4'ü aşan kayıplar yaşandı ancak gelen tepki alımlarıyla bu kayıpların iyi bir kısmı telafi edildi. Bunun yanında Fed'in son genişlemeci hamlesi de borsalarda daha alıcılı bir rüzgar estirdi.

Analistler, salgına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara rağmen yatırımcıların riskten kaçınmaya devam ettiğini aktararak, bunun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden olduğuna işaret etti.