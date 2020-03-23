23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fed, ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada ucu açık hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapacağı belirtildi. Fed, bu agresif adımın işsizlik ve gelir kaybını önlemek için atıldığını belirtti.
Fed başkanlarından Bullard, hafta sonu yaptığı açıklamada işsizliğin yüzde 30'a çıkabileceğini ve ekonomide yüzde 50 daralma yaşanabileceğini belirtmişti. Goldman Sachs ve JP Morgan da çift haneli daralma senaryoları çizmişti.
Fed'den yapılan açıklamada koronavirüs pandemisinin ABD ve küresel çapta olağanüstü zorluklara neden olduğu belirtilirken, "Büyük belirsizlikler sürerken ekonomimizin ciddi aksamalarla karşılaşacağı açıktır. İstihdam ve gelir kaybını engellemek, durgunluk sona erdikten sonra hızlı bir toparlanma için kamu ve özel tarafından agresif çabalar sergilenmeli." ifadeleri kullanıldı.
Toplam bilançosu halihazırda 4.7 trilyon dolara ulaşan Fed, eyaletlere ve belediye kredi kanallarını açık tutulmasını sağlayacak. Bilanço büyüklüğünün nereye varacağı ucu açık tahvil alımı nedeniyle bilinmezken, diğer yandan çalışanlara ve tüketicilere yönelik kredi akışı da 30 milyar dolarlık Hazine fonuyla teminat altına alarak destekleyecek.
Büyük özel şirketlere yeni tahvil ve kredi arzı iki faz kredi imkanı getiren Fed, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Kredi İmkanı programıyla da Küçük İşletmeler İdaresi tarafından garanti altına alınan bireysellerin otomobil, ihtiyaç, kredi kartı ve öğrenci kredileriyle desteklenen varlığa dayalı menkul kıymet arzı imkanı getirmiş olacak.
Fed daha önce de 9 merkez bankasıyla açtığı swap hatlarıyla piyasadaki dolar sıkışıklığına yönelik bir hamle yapmıştı.
Almanya'nın 750 milyar euro tutarındaki teşvik kararından sonra Fed'in ucu açık varlık alımı yaparak parasal genişlemeye (QE) gideceğini açıklaması piyasalara moral verdi. Dolar endeksi 102 puanın altına gerilerken ABD vadelileri pozitife döndü.
Dow Jones bir anda 400 puan birden atarken, küresel anlamda borsalar yükseldi. Doların değeri düştü. 1.06 altını zorlayan euro/dolar endeksi yeniden 1.08'e dayanırken, dolar/TL de 6.60 altına gevşedi. Altın fiyatı ise tekrar 1500 doların üzerine
ABD Merkez Bankası (Fed) daha önce 700 milyar dolarlık varlık alımı ve şirketler için 300 milyar dolarlık kredi genişlemesi duyurmuştu.
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