Volkswagen Grubu markalarından Audi, elektrikli araçlara geçiş planı kapsamında içten yanmalı motorlara son vereceği tarihi açıkladı.
Alman üreticiden yapılan açıklamada, 2033 yılından itibaren Avrupa'da dizel ve benzinli otomobili satışına son verileceği kaydedildi.
İngiliz yayın organı Autoexpress'in haberine göre, Audi'nin 2050 yılında ise net-sıfır karbon emisyonuna ulaşacağı aktarıldı.
Verilen bilgiye göre, Audi 2026 yılında son içten yanmalı motorunu yollara çıkaracak. Fakat bu tarihten sonra yeni bir içten yanmalı motor geliştirmeyeceği ifade edilen Alman üreticinin, bunun yerine tam elektrikli araç teknolojilerine ağırlık vereceği belirtildi.
Audi'den yapılan açıklamada, söz konusu planın Avrupa pazarı için olduğu vurgulanırken, büyümeye devam eden Çin pazarında ise içten yanmalı motorlara devam edileceği bildirildi.
Öte yandan, Audi'nin 2025 yılına kadar 20 yeni e-tron olarak adlandırılan elektrikli model tanıtacağı da verilen bilgiler arasında.
Audi CEO'su Markus Duesmann, "Yenilikçi gücümüz sayesinde, bireylere sürdürülebilir ve karbonsuz mobilite seçenekleri sunuyoruz. Yasakların başarısına inanmıyorum. Teknoloji ve inovasyonun başarısına inanıyorum" dedi.
2015 yılında patlak veren dizel skandalının ardından, dizel motorları bırakarak daha verimli benzinli motorlara yönelen üreticiler, Avrupa Birliği'nin yeni emisyon standartlarını karşılamak için ise günümüzde elektrikli modellere ağırlık veriyor.
Özellikle yakın bir gelecekte Avrupa'nın birçok merkezinde içten yanmalı motora sahip araçlara yasak gelecek olması, otomotiv üreticilerinin bu motorları terk ederek tam elektrikli otomobillere yönelmesine yol açıyor. Gelinen noktada birçok marka, 2030'dan sonra sadece elektrikli otomobil üreten şirketler haline gelecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!