Asya borsaları sert düştü

Fed Başkanı Powell'ın bugün Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmeleri öncesi küresel pay piyasalarında risk iştahı düşük seyrediyor. Banka'nın, para politikası sıkılaşma sürecinde agresif tutumunu hangi koşullarda devam ettireceğine dair vereceği mesajların, resesyon endişelerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Asya tarafında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, bölgenin iki büyük ekonomisi Çin ve Japonya'da dünya genelinden ayrışan para politikaları dikkatle izlenmeye devam ediliyor.

Bugün yayımlanan Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarında, hızla zayıflayan Japon yeninin ülke ekonomisine olası etkileri konusunda endişeli olunduğu vurgulanırken, dolar/yen paritesi 136,7'yle son 24 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak 3.267 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 gerileyerek 2.343 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 26.150 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 136,2'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 azalışla 51.771 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 21.045 puanda seyrediyor.