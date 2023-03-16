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Asya borsaları satıcılı seyretti 

Asya borsaları, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin devam etmesiyle satıcılı bir seyir izledi

Giriş: 16.03.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları satıcılı seyretti 
AA

Asya borsaları, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin devam etmesiyle satıcılı bir seyir izledi.

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığa neden olurken, merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.

Japonya'da açıklanan veriler ise ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller üretmeye devam etti.

Ülkede çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 9,5 artışla beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.377 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 düşüşle 3.226 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 27.010 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 133,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 57.577 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 düşüşle 19.203 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

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