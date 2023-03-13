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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları yeni haftanın ilk işlem gününde karışık seyretti

Giriş: 13.03.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları karışık seyretti
AA

Küresel piyasalar ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle yeni haftaya başlarken, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemler pozitif fiyatlamaları destekliyor.

Çin'de hükümetin Çin Merkez Bankası (PBoC) görevlilerini değiştirmemesi ise piyasalarda olumlu karşılandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin kontrollü şekilde büyümesini destekleyeceklerini belirtirken, PBoC Başkanı Yi Gang'ın görevine devam edeceğinin duyurulması, mevcut politikaların süreceği şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.410 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 yükselerek 3.268 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 27.832 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 134,4'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 58.628 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 19.670 puanda seyrediyor.

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