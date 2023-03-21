Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Asya borsaları alıcılı seyretti 

Asya borsaları, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründeki endişelerin azalmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izledi

Giriş: 21.03.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları alıcılı seyretti 
AA

Asya borsaları, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründeki endişelerin azalmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, son dönemdeki gelişmelerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu durumun yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini bildirdi.

ABD'de enflasyonun güçlü seyrine korumasına karşın yavaşlama eğilimi gösterdiğine dikkati çeken analistler, bankacılık sektöründeki gelişmelerin ardından Fed'in yarın açıklayacağı kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda cevap bekleyen birçok soru olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dün başlayan Moskova ziyareti yakından takip edilirken, Şi, mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna sorununun çözümü için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.388 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselerek 3.255 puan oldu.

Japonya borsalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 131,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,7 değer kazancıyla 58.005 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 19.266 puanda seyrediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları: 3 ret, 9 eksik
Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları: 3 ret, 9 eksik
51. İstanbul Müzik Festivali biletleri satışa çıkıyor
51. İstanbul Müzik Festivali biletleri satışa çıkıyor
Kendi dertlerini unutup balıklara koştular... Kovalarla topladılar!
Kendi dertlerini unutup balıklara koştular... Kovalarla topladılar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.