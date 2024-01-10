Teknoloji severlerin gözü ABD'nin Las Vegas'taki CES 2024 fuarında. Biz de fuarda gerçekleşen lansmanlar öncesinde özel bir tanıtım organizasyonunda Asus'un Türkiye'deki genel merkezinde 2024 yenilikleri ile bir araya geldik.

Zenbook Duo, Zenbook 14 OLED, Rog Zephyrus G16, Rog Strix G16 gibi yenilikleri dünyaya tanıtılmadan önce ilk olarak Asus Türkiye ofisinde deneyimleme şansı yakaladık. Vegas'taki etkinlikte tanıtımın yapılması ve ambargonun kalkışı ile birlikte ürünlerle ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı.

Tanıtım etkinliğinde en çok dikkatimi çekenlerden ilki yeni Zenbook Duo oldu. Markanın ürün segmentasyonunda ProArt'ın arkasından gelen Zenbook Duo modeli, markanın 2018 yılında Project Precog ile başlattığı dikkat çeken çift ekran teknolojisine sahip. O dönemden bu yana 1 milyonun üzerinde satış rakamı elde eden marka farklı modlara sahip yeni modeli ile de bu başarısını sürdürmeyi hedeflediğini duyurdu.

Klavyesini ikinci ekranın üzerinde kullandığımız zaman sıradan bir dizüstü bilgisayar gibi gözüken Duo, bu kavyeyi ayırarak önümüze çektiğimizde çift ekran modu ile tasarım, video edit gibi farklı işleri de yapmaya olanak sağlayan bir yapı ortaya koyuyor. Bununla birlikte ekranları dik olarak da kullanabildiğimiz modeli bu şekilde masaüstü moduna alabiliyoruz.

Dokunmatik ekranları ile tıpkı bir akıllı telefon veya tablet şeklinde de kullanabildiğimiz Zenbook Duo, 2 TB yükseltilebilir SSD'si, 32 GB yükseltilebilir RAM'i, Intel Core Ultra 9 işlemcisi ve 3K 120 HZ OLED ekranları ile performansı da üst seviyede vermeye hevesli bir makine olarak dikkat çekiyor.

OYUN AİLESİNE YENİ TASARIM DOKUNUŞU

Markanın oyun dizüstü bilgisayar ailesi ROG'un da yeni modelleri 2024 Zephyrus G14 ve G16 da tanıtım toplantısının dikkatleri üzerine toplayanlarından oldu. Teknik özelliklerine geçmeden önce dışarıdan bakıldığında dahi farklı olduğunu tasarımı ile gösteren modeller olduğunu belli ediyor. Bilgisayarın kapağında yer alan LED kesik aydınlatma kişiselleştirilebilmesi ile de özel dokunuşlara imkan veriyor.