Asgari ücrette yüzde 30 artış beklentisi

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da belirlendi. 1 Ocak 2025’ten itibaren pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi, köprü-otoyol geçişleri gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

Bu oranın yeni yılda vergi ve harçlara zam olarak yansıtılması bekleniyor.

Konuştuğum kaynaklar, bu beklentiye yeşil ışık yakmadı. Ekonomik kalemlerin, bütçedeki vergi hedeflerinin tutturulması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YDO’ya müdahale etmeyeceği ifade ediliyor.

İşte tam da bu noktada daha önce olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MTV gibi belirli kalemlerde YDO’ya sınırlı ölçüde müdahale edip etmeyeceği merak ve beklenti konusu oldu.

YDO’nun kesinleşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de ilan edilmesi gerekiyor.

Yine de toplumdan gelen taleplerin karşılanması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanının, YDO’yu yarı oranında azaltma yetkisi bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETTE YANLIŞ ANLAŞILMA

Asgari ücretin belirlenmesi konusunda da benzer bir beklenti hakim ancak burada da bir yanlış anlaşılma ya da iyi niyetli yüksek beklenti söz konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’daki G20 Liderler Zirvesi dönüşünde, “Ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti.