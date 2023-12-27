Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücrette kritik bir haftadayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına gözler çevrilmişti ancak bir son dakika haberi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'ye Türk-İş ve DİSK üyelerini asgari ücret zammını konuşmak için davet ettiği bildirildi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30'da yeni asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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Yılın son günlerini yaşarken kamuoyu asgari ücret zammına kitlenmiş durumda. Bu zamana kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan herhangi bir rakam telafuz edilmedi. Ancak yapılan tahminler asgari ücretin bu kez bir defaya mahsus zam yapılacağı düşüncesiyle yüzde 50'lik bir orana işaret ediyor. Beklenilen zam oranının gerçekleşmesi halinde asgari ücret 2024 yılında net olarak 17 bin TL civarı olacak. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı hakkında açıklamlarda bulundu. "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecek. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi. Peki, asgari ücret zammı ne zamn belli olacak? 2024 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLAYACAK
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş ve DİSK üyelerini Beştepe'ye davet ederek asgari ücret zammı için görüşmelere başladı.
Az önce başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30 civarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret zammını açıklayacağı bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRETTE HENÜZ BİR RAKAM YOK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret zammı için üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı sorusu üzerine, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.
Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ
Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının yüzde 40 ila 50 arasında olabileceğini belirtti. Bu kez tek seferlik bir zam yapılacağı için zam oranının tatmin edici olması gerekiyor.
Asgari ücrete yüzde 50 zam olması halinde brüt asgari ücret 20 bin TL civarı olurken, net asgari ücret de 17 bin TL civarı olabilir. Eğer belirtilen zam oranı gerçekleşirse yeni asgari ücret işverene 23.643 TL'ye mal olacak.
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"ASGARİ ÜCRET ALAN KİŞİ SAYISI AZALTILMALI"
Asgari ücretin artmasıyla iş yerlerindeki ücret adaleti de tartışılıyor. Tecrübeli bir çalışanla, tecrübesiz bir çalışanın aldığı maaş birbirine çok yakın. Habertürk Yazarı Kıvanç, bunun önüne geçebilmek için asgari ücret alan kişi sayısının azaltılmasını, tecrübeli çalışanların maaşlarının artırılması ve enflasyonun stabil oranlarda tutulması gerektiğini ifade ediyor.
Maaş farkının azalması sadece rakamsal bir durum değil aynı zamanda çalışanı, kurumundan da soğutan bir etken. Daha iyi şartlar gözeten birçok çalışan iş veya sektör değiştiriyor bu da birçok sektörde istihdam açığı oluşmasına neden oluyor.
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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı henüz açıklanması ancak yine de yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 olması durumunda olabilecek rakamlar konuşuluyor.
Şu anda aylık brüt olarak 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücret, kesintiler yapıldığında net olarak 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
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YIL YIL ASGARİ ÜCRET ORANLARI
2016: Net asgari ücret 1.300,99 TL, brüt asgari ücret 1.647 tl idi.
2017: Net asgari ücret 1.404,06, brüt asgari ücret 1.777,50
2018: Net asgari ücret 1.603,12 TL, brüt asgari ücret 2.029,50 TL idi.
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2021: Net asgari ücret 2.825,90 TL, brüt asgari ücret 3.577,50 TL idi.
2022 (1 Ocak-30 Haziran): Asgari ücret net 4.253,40 TL, brüt asgari ücret 5.004 TL idi.
2022 (1 Temmuz-31 Aralık): Asgari ücret net 5.500,35 TL, brüt asgari ücret 6.471 TL idi.
2023 (1 Ocak-30 Haziran): Asgari ücret net 8.506,80 TL, brüt asgari ücret 10.008 TL idi.