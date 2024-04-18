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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücrete ve emekli maaşına ara zam var mı, Temmuz'da ikinci zam yapılacak mı? Emekli taban maaşı artacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücrete ve emekli maaşına ara zam var mı? Bakan Işıkhan açıkladı

        AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ve emekli maaşı ara zammı konusunda açıklama yaptı. İşte, akıllardaki "Temmuz'da ara zam olacak mı?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 08:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 08:23
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        • 1

          2024 yılına girerken, asgari ücrete bir kez zam yapılacağı belirtilmiş ve emekli taban maaşı 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak yine de zaman zaman akıllarda ara zam düşüncesi oluşurken, konu hakkında açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Emekli maaşlarında yeni bir düzenleme söz konusu mu? İşte, detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

          Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.

        • 3

          EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

          Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz." karşılığını verdi.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞINA ARA ZAM VAR MI?

          En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." diye konuştu.

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