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ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammında son dakika açıklaması! 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Yeni asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduklarına dikkat çekmişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 65,2'ye yükseltmesinin ardından asgari ücrete gelecek zam oranı hesaplamalarına başlandı. İşte, 2023 Yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş: 29.10.2022 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni asgari ücret zammı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Bekar bir işçinin aylık maliyeti 9 bin 450 TL'ye çıkarken dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 11 bin 800 TL'ye yükseldi. Temmuz ayında yüzde 30 oranında zamlanan asgari ücrete ilişkin son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.   İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

  • AHMET KIVANÇ'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Hem işvereni hem işçiyi koruyacak bir yöntemle vergi indirimi yönünde bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizen Ahmet Kıvanç, enflasyonun yüksek olması durumunda verilen zammın bir anlamının kalmadığını ifade etti. Kıvanç “Yüzde 50 rakamı telaffuz edildiği zaman 8 bin 250- 8 bin 500 gibi bir rakama tekabül ediyor.” ifadelerini kullandı. 

  • AK PARTİ'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 2023 asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kurtulmuş ""Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

  • "VATANDAŞLARIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

    Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz.

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