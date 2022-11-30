Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

Asgari ücret zammı için kritik hafta başlıyor! En düşük asgari ücret zam tahmini

Asgari ücret zammı için kritik haftaya giriliyor. 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı yüksek ihtimalle haftaya Çarşamba günü yapılacak. Öte yandan asgari ücret zammında alt sınır da yine haftaya Pazartesi günü açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte netleşmiş olacak. İşte asgari ücret zammında son tahminler...

Giriş: 30.11.2022 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Haftaya Pazartesi günü asgari ücret zammı için alt sınır olan 5 aylık enflasyon farkı toplamı Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Öte yandan 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı da yüksek ihtimalle yine haftaya Çarşamba günü toplanacak. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yüzde 50 zam ihtimaline kapıları kapattı. İşte asgari ücret zammı tahminleri...

  • ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ NETLEŞTİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının Aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyeleyen Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.

  • BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON ORANI VURGUSU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

  • 4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKLAŞTI

    Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası asgari ücretle ilgili gözlerin çevrildiği enflasyon artış oranları ise netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

    İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.