Asgari ücret ne kadar olacak? 2019 Asgari ücret zammı ne kadar? sorularının cevabı hem işçi hem de işverenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Asgari ücret için yüzde 20'nin üstünde zam olacağı yönünde tahminler vardı. Yani 2019 asgari ücretinin 2 bin lira civarında olması bekleniyordu. Bu tahminler tuttu. Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkan karara göre, brüt asgari ücret yüzde 26 oranında artırılarak 2 bin 29.50 liradan 2 bin 558 liraya, net asgari ücret de bin 603 liradan 2 bin 20 liraya çıkartıldı. İşte asgari ücrete dair tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücrete bekar ve çocuksuz AGİ ücreti dahil. Yani çalışan kişi evli ve eşi çalışmıyorsa, ya da evli ve çocukluysa AGİ oranı artacağı için alacağı maaş da artacak. AGİ tablosunu aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

2019 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri

(01.01.2019 - 31.12.2019) Brüt Ücret 2.558,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı 358,12 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.174,30 TL Gelir Vergisi 326,15 TL Damga Vergisi 19,42 TL Kesintiler Toplamı 729,26 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2.558,00 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,49 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,16 TL İşverene Toplam Maliyeti 3.005,65 TL



ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE 26

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri bugün saat 10:00'da son kez bir araya geldi. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'da uygulanacak asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücrette artış yüzde 26 oldu. Bakan Selçuk asgari ücret kararının komisyonda oybirliği ile alındığını söyledi. Asgari ücrete yüzde 26 artış yapıldığını kaydeden Selçuk "Asgari ücreti enflasyona ezdirmedik" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Bu ücret mükemmel bir ücret değil" açıklamasında bulundu.

2018 ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?