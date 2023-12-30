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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

        Asgari ücretin oy çokluğuyla net 17 bin 2 lira olarak belirlenmesini içeren Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 02:44 Güncelleme: 30.12.2023 - 02:44
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        Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 11 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 27 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

        Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasında 666 lira 75 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ile Aralık döneminde 700 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2024'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

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