Asgari ücret desteği detayı belli oldu! Kadınlara da müjde var

2019'da devam edecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu

Eylül ayında sona eren asgari ücret desteği, 12 ay boyunca uygulanmak üzere bu yıl yeniden başlatılacak. Buna göre, 500’den az işçi çalıştıran işyerlerinde işçi başına aylık 150 lira, 500’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise işçi başına aylık 100.8 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Asgari ücret desteği, 2018 yılında aylık brüt kazancı 3 bin 60 lira ve altındaki işçi sayısı üzerinden yapılacak. Asgariücret desteği, sendikalı işyerlerinde ise aylık brüt kazancı 6 bin 90 lira ve altında olan işçiler için sağlanacak.

İNTERNETTEN SATIŞ YAPAN KADINLARA ESNAF MUAFLIĞI

Başta ev kadınları olmak üzere evlerinde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanıyorlar. Bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamda satanlar esnaf muafiyetlerini kaybederek, basit veya gerçek usulde ticari kazanç mükellefi oluyor.

Yapılan düzenlemeyle yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların, muafiyetlerini kaybetmemeleri sağlanacak. Bu haktan başta ev kadınları olmak üzere küçük esnaf yararlanacak. Böylece, internet üzerinden yıllık 30 bin 700 liraya kadar satış yapanlar, esnaf muafiyetinden yararlanmaya devam edebilecek.

UEFA FİNAL MAÇLARI İÇİN VERGİ MUAFİYETİ

Türkiye’de yapılacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları için katma değer vergisi (KDV) muafiyeti uygulanacak.

Söz konusu final maçları için katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den muaf olacak. UEFA’nın ve spor kulüplerinin bu müsabakalar dolayısıyla Türkiye’de elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden de muaf tutulacak.

RİZE, İZMİR ÇANDARLI VE AHLAT’A KIYI KANUNU MUAFİYETİ

Rize, Vangölü kıyısındaki Bitlis’in Ahlat ilçesi ve İzmir’in Çandarlı ilçesinde koordinatları belirlenen alanlar, Kıyı Kanunu’nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak.