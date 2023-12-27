Asgari ücret zammında kritik haftaya girdik! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi
Daha önce yapılan asgari ücret zammına dair konuşmalarda, 2024 yılında asgari ücrete tek bir sefer zam yapılacağı ve zamla beraber çalışanların enflasyona karşı korunacağı bir rakam olacağı söylenmişti. Henüz resmi bir rakam kamuya açıklanmadı ancak şu anda asgari ücretin yüzde 50'lik bir zam oranıyla net olarak 17 bin TL olacağına dair tahminler bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması geldi. İşte, 2024 asgari ücret zammıyla ilgili detaylar...
- 1
ASGARİ ÜCRET 2024... Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Asgari ücret zammına dair bu haftaya her şeyin netleşmesi öngörülüyor. 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücret zammını açıklayacağı tahmin ediliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle temel ekonomik parametreler ve yasal süreçlerde baz alınan fiyatlar da güncellenecek. Bu yıl asgari ücrette tek bir zam olacağı için mümkün olduğunca en yüksek zamın yapılacağı tahmin ediliyor. İşte, asgari ücret zammı senaryoları ile asgari ücret 2024...
- 2
ASGARİ ÜCRETİN BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini bildirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.
- 3
BAKAN IŞIKHAN: BİR RAKAM YOK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.
-
- 4
ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının yüzde 40 ila 50 arasında olabileceğini belirtti. Bu kez tek seferlik bir zam yapılacağı için zam oranının tatmin edici olması gerekiyor.
Asgari ücrete yüzde 50 zam olması halinde brüt asgari ücret 20 bin TL civarı olurken, net asgari ücret de 17 bin TL civarı olabilir. Eğer belirtilen zam oranı gerçekleşirse yeni asgari ücret işverene 23.643 TL'ye mal olacak.
- 5
TECRÜBELİ İLE TECRÜBESİZ ÇALIŞAN ARASINDAKİ FARK KAPANDI
Asgari ücretin artmasıyla iş yerlerindeki ücret adaleti de tartışılıyor. Tecrübeli bir çalışanla, tecrübesiz bir çalışanın aldığı maaş birbirine çok yakın. Habertürk Yazarı Kıvanç, bunun önüne geçebilmek için asgari ücret alan kişi sayısının azaltılmasını, tecrübeli çalışanların maaşlarının artırılması ve enflasyonun stabil oranlarda tutulması gerektiğini ifade ediyor.
- 6
Maaş farkının azalması sadece rakamsal bir durum değil aynı zamanda çalışanı, kurumundan da soğutan bir etken. Daha iyi şartlar gözeten birçok çalışan iş veya sektör değiştiriyor bu da birçok sektörde istihdam açığı oluşmasına neden oluyor.
-
- 7
"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ ÜMİT EDİYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine sunum yaptı.
Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.
- 8
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?
Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.
- 9
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ
Asgari ücret zammı henüz açıklanması ancak yine de yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 olması durumunda olabilecek rakamlar konuşuluyor.
Şu anda aylık brüt olarak 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücret, kesintiler yapıldığında net olarak 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
-