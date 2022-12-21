Asgari ücret 2023 son dakika... Asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca vatandaş, bu iki sorusunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 3 toplantı yapılırken bunlardan bir sonuç elde edilemedi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri ortak bir noktada buluşamazken TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı ile ilgili 9 bin TL çıkışı geldi. Sendika, 9 bin TL'nin altındaki bir rakama imza atmayacağını duyururken Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşurken 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin yarın (22 Aralık 2022 Perşembe) açıklanacağını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklaması ile günlerdir yanıtı merak edilen "Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, TÜRK-İŞ'in "Asgari ücret 9 bin TL olsun" teklifine de yanıt verdi. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, 9 bin TL olur mu?

İşte, milyonları ilgilendiren ücret zammı 2023 ile ilgili son dakika gelişmeleri;