ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
9 BİN TL OLURSA YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK
Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.
Net ücretin 9 bin TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.