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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusu için tarih belli oldu! Yeni asgari ücret zammı ne kadar oldu, açıklandı mı ve ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş 2023 asgari ücret zammı için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 toplantı yaparken bir sonuç elde edilemedi. TÜRK-İŞ, son toplantının ardından asgari ücret teklifini 9 bin TL olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşurken asgari ücretin yarın (22 Aralık 2022 Perşembe) açıklanacağını söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasıyla "Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, TÜRK-İŞ'in 9 bin TL asgari ücret teklifine de yanıt verdi. İşte, asgari ücret 2023 zammında son dakika gelişmeleri

Giriş: 21.12.2022 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret 2023 son dakika... Asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca vatandaş, bu iki sorusunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 3 toplantı yapılırken bunlardan bir sonuç elde edilemedi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri ortak bir noktada buluşamazken TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı ile ilgili 9 bin TL çıkışı geldi. Sendika, 9 bin TL'nin altındaki bir rakama imza atmayacağını duyururken Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

    2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşurken 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin yarın (22 Aralık 2022 Perşembe) açıklanacağını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklaması ile günlerdir yanıtı merak edilen "Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, TÜRK-İŞ'in "Asgari ücret 9 bin TL olsun" teklifine de yanıt verdi. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, 9 bin TL olur mu?

    İşte, milyonları ilgilendiren ücret zammı 2023 ile ilgili son dakika gelişmeleri;

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret yarın belli oluyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin yarın açıklanacağını söyledi. Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın (22 Aralık) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

     

  • ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLACAK?

    Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ'in 9 bin TL'lik teklifine karşı "Öyle herkesin söylediğiyle hareket edemeyiz, bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor." ifadelerini kullandı.

  • ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak. Asgari ücretin, akşam saatlerine doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında işçi ve işverenlerle beraber açıklanması bekleniyor.

  • BAKAN BİLGİN: MAALESEF SONUÇ ALINAMADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücret için 4. toplantı belli mi?" sorusuna "Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı" yanıtını verdi.

     

  • ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

    9 BİN TL OLURSA YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK

    Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.

    Net ücretin 9 bin TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.

  • ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

  • ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

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